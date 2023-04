S markýzou se to má podobně jako s manželstvím. Chcete to trefit hned napoprvé. Přečtěte si, na co se při výběru venkovní markýzy zaměřit, abyste po pár letech nemuseli hledat novou.

Nejlepší venkovní markýzy splňují 3 kritéria

Hlavní je nic neuspěchat. Čas, který věnujete výběru markýzy, se vám později vrátí. Pokud zvolíte dobře, nemusíte ji později skoro vůbec řešit. Při dešti nebudete hned dumat, jestli jste ji zatáhli, a po první sezóně pátrat, jak vyčistit její látku. Venkovní markýza vám bude dělat jenom radost, ne starosti. Zpříjemní chvíle pohody na čerstvém vzduchu a žádnou extra péči za to nebude chtít. Víte, co mají společného ty nejlepší markýzy?

1. Ochrání vás nejen před sluncem, ale i před deštěm

V České republice spadne asi 680 mm srážek ročně. V nejdeštivějších lokalitách, kterými jsou především horské oblasti, to může být až 1400 mm. To už je pěkná zátěž pro kus napnuté látky. Markýzy proti dešti Markilux, které na český trh dodává značka T-shade, to ale hravě zvládnou. Mohli byste je postavit i na svah sopky Waialeale, kde prší 350 dní v roce, a kávu si tu vychutnat pěkně v suchu.

„V loňském roce se u nás střídaly suché a srážkově nadprůměrné měsíce,“ říká Jan Koritenský, zakladatel značky T-shade. „Moderní venkovní markýzy to ale ustojí. Zvládají výrazné změny počasí a spolehlivě vás ochrání před sluncem i silnějším větrem. Německé markýzy Markilux jsou navíc jako jediné na světě určené také proti dešti.“

2. Kvalitní nepromokavá látka má dlouhou životnost

Při výběru venkovní markýzy se vždy zajímejte o materiál zastřešení. Musí být pevný, odolný a intenzivní letní sluníčko ho nesmí poškodit. Pokud byste zaznamenali rozpínání látky nebo vyšisování barvy už po pár měsících, je to jednoznačně špatně. U boční markýzy se také zaměřte na (ne)průhlednost tkaniny.



Markilux má jako jediný výrobce markýz vlastní tkalcovnu látek. V německém Emsdettenu vyrábějí více než 200 odolných tkanin a nitě barví procesem, který si tu sami vyvinuli. Mohou pak mít až 16 000 000 odstínů. Všechny látky jsou precizně zpracované, nepromokavé, mají UV ochranu a stabilní bezešvé spoje.

„Některé materiály mají i další přednosti. Například Sunsilk ze 100% polyesteru vzniká pomocí nanotechnologie a má samočisticí efekt. Díky tomu se nečistoty do látky nevsakují, ale hladce po ní sklouznou,“ dodává Jan Koritenský.





3. Nevyžadují údržbu a snadno se ovládají. Třeba i samy

Všechny výsuvné markýzy by měly mít snadnou obsluhu. Ať už zvolíte variantu s kazetou, do které se navinutá látka „schová“, nebo bez ní, vždy by mělo být ovládání lehké a plynulé. Většinou stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a je to. Pokud si chcete práci ještě více usnadnit, můžete na markýzu přidat chytrá čidla. Například sluneční a větrná automatika reaguje na aktuální stav počasí a sama určí, kdy je vhodné markýzu vysunout nebo zasunout. Před silným větrem pak látku ochrání 3D otřesové čidlo.

Markýzy na balkony a terasy mnohdy doplňuje i další příslušenství. Venkovní markýzy mívají třeba zabudované LED panely nebo bodové osvětlení. Nejen restaurace pak využívají také infračervené topení s výhřevností až 12 metrů čtverečních. Pocit z podzimního posezení na terase je pak o to hřejivější.

Zvažujete, že si pořídíte vlastní markýzu? Počítejte s tím, že systémy zastínění oken a zastřešení teras od firmy T-shade nepatří mezi nejlevnější. Můžete se ale spolehnout na to, že za svoje peníze získáte opravdu kvalitní markýzu a spolu s ní i profesionální montáž a servis.

A pokud je pro vás důležité rychlé dodání, společnost má jako jediná v ČR markýzy proti dešti skladem.