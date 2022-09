Saunování ve vlastní venkovní sauně je velmi silný zážitek, poskytuje Vám ničím nenahraditelné pocity, kdy vnímáte přírodu všemi svými smysly. Vyčistíte si svojí mysl a díky vysoké teplotě vyplavíte nečistoty z těla a to vše za zpěvu ptáků, šumění větru ve větvích stromů, dokonce můžete vidět i zapadající slunce. Pokud zvolíte celoskleněnou přední stěnu sauny, máte krásný výhled a budete si připadat jako na dovolené, ale jste pořád na svojí zahradě, ve své vlastní sauně. Venkovní sauna se může rychle stát součástí Vaší zahrady, je možno ji postavit kdekoli, mezi stromy i u jezírka.

sauna České Budějovice | Foto: Saunujeme

Při použití sauny se uvolňují z těla hormony. Například beta-endorfiny, které nám pomáhají zmírňovat bolest. Zvyšuje se také hladina serotoninu, díky kterému se cítíme příjemně a klidně, lépe se soustředíme a je odbourávána úzkostlivost. Při pobytu v sauně dochází k eliminaci svalových křečí, zmírnění bolesti svalů, hlavy a zad. Pokud budete saunu používat pravidelně, již brzy si všimnete výrazného zlepšení funkcí Vašeho těla. Dokážeme na chvíli zapomenout na všechny problémy a v klidu se oddávat relaxaci. Vyzkoušejte to na vlastní kůži a uvidíte, že jste ještě nikdy neusnuli tak snadno a rychle a nespali tak vydatně jako po pobytu v sauně.

sauna České BudějoviceZdroj: Saunujeme

Ve Finsku by Vám toto tvrzení stoprocentně potvrdili, je tam velká tradice venkovních saun a Finové si nedovedou přestavit strávit víkend na svojí chatě a nevyužít očistných účinků sauny. A Vaše sauna nemusí být velká, pro stavbu venkovní sauny Vám stačí prostor 2 x 1,8 metru a máte velmi komfortní saunu. Stačí mít připravený vhodný podklad, například betonovou desku a elektrický kabel a nic nebrání stavbě Vaší vysněné sauny. Ještě jedna příjemná věc – vybrat si nějaký pěkný materiál, aby se Vám sauna i líbila. Je mnoho dalších variant jak si dopřát ještě více možností saunování, do Vaší sauny můžeme nainstalovat topidlo s vlhkostním BIO provozem a rázem se Vám sauna promění v tropický ráj s nízkou teplotou a vysokou vlhkostí. Bolí Vás záda? Nechte si do sauny instalovat infrazářič s hloubkovým prohřevem, stačí klidně jen jeden a prohřejte si Vaše bolavá záda, budete překvapeni, jak účinné to je!

Máte rádi romantiku a praskající dřevo v krbu? Máme pro Vás příjemné řešení s nádechem starých časů, ale v moderním pojetí, je to instalace topidla na dřevo s nerezovým komínem. Tato varianta je samozřejmě náročnější na obsluhu, musíte topit a hlídat teplotu, ale pocit z praskajícího dřeva a pohled na plápolající plamen Vám nikdo nenahradí.

sauna SezemiceZdroj: Saunujeme

Na Vaší otázku, jestli není zbytečné si pořizovat saunu kvůli pár měsícům v roce, Vám velmi rádi odpovídáme – SAUNUJTE SE I V LÉTĚ, posílíte si tím svojí imunitu a připravíte svoje tělo na nelehké období podzimu, budete odolnější proti různým virům a nachlazení, je prokázáno, že vysoká teplota zničí veškeré viry, ano veškeré a v kombinaci s posílenou imunitou budete opravdu zdraví. A ještě jedna velmi příjemná věc, tím, že se budete saunovat v létě, Vaše tělo si nastaví termoregulaci a během dne budete velmi dobře snášet vysoké teploty a také se méně potit.

sauna PlzeňZdroj: Saunujeme

sauna PlzeňZdroj: Saunujeme

