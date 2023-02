Rozhodujete se, jaké venkovní stínění je pro váš dům vhodné? Nejste si jisti, zda dát přednost roletám, žaluziím, a ještě se vám točí hlava z jednotlivých typů? Poradíme, v čem se jednotlivé druhy stínění liší a jaké máte možnosti, aby byl pro vás výběr spíše zábava než stres a chaos.

Venkovní stínění esteticky dotvoří vzhled každého domu. Jaký typ stínění vybrat? | Foto: climax.cz

Proč vybírat venkovní stínění pro váš domov?

V první řadě si odpovězte na otázku, zda chcete stínění vnitřní nebo venkovní. Pokud řešíte úsporu financí za vytápění nebo za klimatizaci, pak jednoznačně sáhněte po venkovním stínění.

Venkovní rolety i žaluzie s sebou nesou mnoho výhod, které si okamžitě zamilujete:

zajistí klidný spánek a soukromí,

v nabídce je široký výběr barev a tvarů,

esteticky dotvoří vzhled každého domu,

umožní větrat a zároveň stínit,

rolety snižují hluk v místnosti,

spoří energie za klimatizaci,

screenové rolety jsou vhodné i do pergol.

Nyní však stojíte před další otázkou. Jsou pro váš dům lepší venkovní žaluzie nebo raději dát přednost hliníkovým či screenovým roletám? A víte vůbec, jaké jsou mezi nimi stěžejní rozdíly?

Venkovní žaluzie i venkovní rolety s sebou nesou mnoho výhod. Například spoří energie za klimatizaci a zajistí dokonalé soukromí.Zdroj: climax.cz

Venkovní rolety vytvoří dokonalou tmu a soukromí

Venkovní rolety se vyrábí z hliníkových nebo plastových lamel. Jsou spolu navzájem tak dokonale spojené, že vytvoří kompaktní celek v podobě pancíře. Pancíř je umístěný v boxu, který lze mít přiznaný nebo schovaný pod fasádou.

Díky hliníkovým roletám vytvoříte v místnosti dokonalou tmu. Z tohoto důvodu se hodí především do ložnic. Rolety lze ale také stáhnout třeba jen do poloviny okna. Lamely lze nastavit tak, že se zcela nedovřou, což umožní vpustit do místnosti nejen světlo, ale i vzduch.

Skvělou volbou jsou i screenové rolety neboli fasádní clony, které se stávají stále více oblíbeným prvkem nejen novostaveb. Čím dál tím častěji nachází své uplatnění i při rekonstrukcích nebo při stavbě zahradních pergol, kde skvěle poslouží jako clona před sluncem, větrem i zvědavými pohledy zvenčí.

Screenové rolety neboli fasádní clony lze pořídit v mnoha barevných provedeních.Zdroj: climax.cz

Jaké typy venkovních rolet jsou k dispozici?

Venkovní rolety vytváří nejen příjemnou atmosféru, ale také snižují hlučnost a prašnost v místnosti. Na výběr máte 3 druhy rolet.

Venkovní rolety hliníkové - pancíř je tvořený hliníkovými lamelami vyplněnými pěnou PUR. Významně tak snižují hluk v místnosti a perfektně regulují teplotu. Navíc v zimě sníží náklady na teplo až o 30 %.

- pancíř je tvořený hliníkovými lamelami vyplněnými pěnou PUR. Významně tak snižují hluk v místnosti a perfektně regulují teplotu. Navíc v zimě sníží náklady na teplo až o 30 %. Venkovní rolety plastové - jsou levnější variantou k hliníkovým roletám a skvělou volbou spíše pro menší okna, např. v koupelnách. Pokud je plánujete již ve fázi projektu stavby, lze je umístit přímo do překladů, čímž se zachová čistá linie domu.

- jsou levnější variantou k hliníkovým roletám a skvělou volbou spíše pro menší okna, např. v koupelnách. Pokud je plánujete již ve fázi projektu stavby, lze je umístit přímo do překladů, čímž se zachová čistá linie domu. Screenové rolety - jedná se o moderní variantu k venkovním roletám. Lze je využít nejen na domě, ale také jako součást pergol v podobě boční zástěny. Screenové rolety chrání před sluncem, nebrání výhledu ven, zvládnou i silný vítr a stanou se perfektním oživením každého domu. Typů je nespočet, vybere si skutečně každý. Rolety jsou vyrobené z velmi odolné látky, která zamezí v létě přehřívání interiéru a nemusíte se obávat jejich zamrzání v zimních dnech. Svojí funkcí se tak vyrovnají venkovním žaluziím nebo hliníkovým roletám.

Venkovní hliníkové rolety dokonale ochrání před sluncem i pohledy sousedů.Zdroj: climax.cz

Venkovní žaluzie umožní naklápění lamel dle libosti

Lámete si hlavu nad tím, jaký je největší rozdíl mezi roletami a žaluziemi? Ukrývá se v lamelách. U žaluzií je možné lamely naklápět téměř libovolně, u rolet nikoliv. Správným naklápěním lamel chráníte místnost před ostrým slunečním zářením, ale zároveň vidíte ven na zahradu. Výhodou je, pouštíte do domu čerstvý vzduch a do pokoje pustíte jen tolik světla, kolik sami chcete.

Díky venkovním žaluziím můžete regulovat množství světla v místnosti.Zdroj: climax.cz

Typy žaluzií podle tvaru lamel? Nejvíce využívaný je typ Z

Žaluzie nejčastěji rozlišujeme podle tvaru lamel. Nejběžnějším typem lamel u venkovních žaluzií je typ Z. Takové rolety perfektně zapadnou do sebe, zajistí tmu a jsou vysoce odolné. Mezi dalšími typy lamel najdeme:

typ T: jsou vysoce odolné proti větru, lamela má tvar do písmene T,

typ C: výhodou je, že lamely lze naklopit na obě strany,

typ F: oproti typu C mají plošší tvar a nejsou tak stabilní, využívají se především u administrativních budov,

Při výběru stínicí techniky dejte přednost hlavně ověřeným českým výrobkům od firem, které mají dlouholeté zkušenosti s dodáním a montáží žaluzií i rolet. Jestli chcete vsadit na kvalitu a preciznost, díky čemuž vám stínicí technika bude dělat radost řadu let, jsou české produkty trefou do černého.

Prvotřídním produktem na trhu exteriérového stínění je venkovní žaluzie Z-90 Noval.Zdroj: climax.cz

AR aplikace pomůže s vizualizací stínění pro váš domov

Zajímá vás, jak bude ve finále vaše stínicí technika vypadat na domě? K dispozici je chytrá aplikace společnosti CLIMAX s názvem AR aplikace (Augmented Reality). Získáte tak jasnou představu o tom, jak budou rolety či žaluzie na oknech vypadat.

Aplikace umožní vyzkoušet i funkčnost stínění. Snadno se tak rozhodnete, jakou barvu lamel vybrat nebo zda se k vašemu domu hodí více žaluzie či rolety. Aplikaci lze stáhnout jak do telefonu, tak tabletu, vhodná je pro operační systém Android a iOS.