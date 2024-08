Naším dnešním hostem podcastu Deníku Ze západu byla Věra Klimešová, realitní makléřka společnosti RE/MAX InterCora, kde pracuje už šestnáctým rokem. V rozhovoru vyprávěla o svých začátcích v realitách, o prvních obchodech i o tom, jak ráda pracuje s lidmi a náročnou práci kompenzuje nejraději silniční cyklistikou, a to i v zahraničí.

„Byla jsem na mateřské dovolené, měla jsem devítiměsíční dceru a firma, u které jsem byla, tak končila. Takže jsem si potřebovala něco najít. Někde na mě vyskočilo, že RE/MAX nabízí školení zadarmo, takže jsem se šla na to optat. Mají vypracovaný systém školení, takže jsem začala pracovat s tím batoletem a vlastně díky tomu systému jsem se tu práci naučila poměrně brzy. A to byl vlastně můj začátek,“ vypráví Věra Klimešová v našem podcastu.

Její první zakázka byl prodej činžovního domu a šlo vlastně o náhodu. „Chodila jsem kolem toho domu s kočárem a tušila jsem, nebo mi v hlavě jel takový příběh, že ti lidé se o dům starají, ale moc peněz nemají, aby ho zrekonstruovali. A když jsem začala pracovat jako makléřka, potřebovala jsem najít nějaké první klienty. Tak jsem ještě v telefonním seznamu našla na ně telefon. Zavolala jsem jim, jestli to náhodou nechtějí prodat a oni řekli, že zatím ne. Sami se pak ozvali asi za měsíc, že o tom uvažují. Takže jsme se domluvili, začala jsem na tom pracovat a vlastně asi za půl roku jsem tu nemovitost zrealizovala. A vlastně vydělala jsem si za ty první měsíce tolik, co v zaměstnání v německé firmě za rok. A to rozhodlo, že tam zůstanu,“ dále popisuje příběhy makléřky.

