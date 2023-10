Hledat ženu na stavbě, a ještě ve vedoucím postavení je složitý ale příjemný úkol. V Libereckém kraji se to podařilo. Ve společnosti Metrostav DIZ působí Ing. Marie Oczadly, která v současné době řídí výstavbu parkovacího domu u administrativní budovy krajského úřadu v Liberci nedaleko nákupního centra Fórum.

„Bezpochyby je to neobvyklé působit na vedoucí pozici ve vedení stavby. Nicméně já osobně nerozlišuji, zda se během dne potkám pracovně s mužem či ženou. Jak to ovšem vidí pánové, kteří sedí na opačném konci jednacího stolu, to bohužel netuším,“ říká s úsměvem Marie Oczadly.

Klíčová role Metrostavu

Na území Libereckého kraje sídlí jedenáct středních a velkých stavebních firem a jejich podíl na HDP kraje se blíží osmi procentům. Není proto divu, že zde nemůže chybět ani tuzemská jednička Metrostav, zde zastoupená dceřinou společností Metrostav DIZ. Jejím cílem je zaměřit se na výstavbu nových průmyslových hal a komerčních objektů, pokračovat v rekonstrukcích historických budov, občanské výstavbě a budování a obnově inženýrských sítí.

Firma rovněž přispívá k rozvoji regionu tím, že realizuje významné projekty, které zlepšují infrastrukturu a kvalitu života v kraji.

O významu firmy pro Liberecký kraj jasně vypovídá jen namátkou vybraný seznam staveb, na nichž se podílela či podílí: CUM (Centrum Urgentní Medicíny) Krajské nemocnice Liberec, Koupaliště Dubice Česká Lípa, Parking house Liberec, výstavba tramvajové trati Liberec – Jablonec, loni dokončený Aquapark Vejsplachy ve Vrchlabí, rekonstrukce administrativního objektu URAN v Liberci, rekonstrukce Pastýřské ulice s parkovištěm nebo výstavba průmyslového objektu pro společnost ABB v Jablonci nad Nisou.

Role ženy na stavbě

Začalo se genderovým pohledem ve stavebnictví, a tak jím bude dobré i skončit. Marie Oczadly, která působila v řadě tuzemských krajů i na Slovensku, říká: „Nevnímám rozdíly mezi jednotlivými kraji. Okruh lidí, pohybující se ve stavebnictví se prolíná napříč Českou republikou. Rozdíl je snad pouze v počasí, kdy stavební sezóna v Liberci je trochu kratší než ta v nižších nadmořských výškách. Na stavbě rozdíl mezi muži a ženami neřeším. Všichni máme společný cíl a tím je dobře odvedená práce. Je pravdou, že jsem častokrát nejspíš první ženou na pozici vedoucího projektu, se kterou se muži pracovně setkali. Věřím však, že postupem času se na stavbách budou potkávat s ženami na inženýrských pozicích čím dál častěji.“

Pod jejím vedením se v těchto týdnech dokončuje parkovací dům, který se stane v budoucnu součástí nové pěší zóny. „Stavíme otevřenou šestipodlažní budovu, která je neobvyklá svým statickým řešením nosné konstrukce. Jde o kombinaci ocelových sloupů a nosníků s filigránovými panely a monolitickou nadbetonávkou. Z důvodu požární odolnosti jsou všechny ocelové nosné konstrukce opatřeny požárním obkladem, střecha je navržena jako zelená. Významný architektonický prvek stavby tvoří monolitická železobetonová stěna s otiskem vlnitého plechu a zábradlí, které bude zhotoveno z vlnitého perforovaného plechu,“ popisuje se zaujetím Marie Oczadly.



