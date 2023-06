Developerská společnost GETBERG staví v Kladně nejmodernější čtvrť u Prahy a zároveň podporuje rozvoj celé lokality. Nejen revitalizuje jeden z největších brownfieldů v Evropě, ale navíc ještě podporujeme místní sportovní klub, proto s nimi setkala i hokejová legenda Jaromír Jágr, který rozvoj v Kladně vítá.

Proč GETBERGu pouze stavět nestačí

Postavit novou rezidenční zástavbu ještě neznamená, že se v ní bude dobře žít jejím novým obyvatelům. Proto GETBERG vždy dělá podrobný průzkum o dané lokalitě a spolupracuje úzce na návrhu s vedením měst. Zkoumá mezery lokality, co by si místní obyvatelé přáli a na základě toho rozvíjí návrh projektu, který skvěle zapadne do místního urbanismu a přinese do lokality více, než jen nemovitosti.

Ptají se místních i samosprávy

Právě s místními obyvateli je developer v pravidelném kontaktu a sdílí s nimi dlouhodobou vizi revitalizace brownfieldu, která lokalitu změní v lukrativní čtvrť v Kladně. Zajímá se o jejich názory na budoucnost lokality a jejich potřeby, které se zrcadlí s potřebami nových obyvatelů. Jejich cílem je spojit tyto dvě skupiny obyvatel a vytvořit společnost, kde se lidé znají osobně a budují silnou komunitu sousedů.

GETBERG rozvíjí lokality s potenciálem

V jejich hledáčku jsou lokality v okolí Prahy, které mají velký potenciál stát se atraktivním místem k životu. Právě v Dubí, Kladno postaví jako názornou ukázku projekt ICON Park, v rámci kterého vznikne v Dubí nová mateřská škola, obchod, kavárna a také hřiště pro děti a venkovní posilovna. Místní obyvatelé totiž postrádají místa k setkávání, kde mohou budovat komunitu a základní občanskou vybavenost v místě.

Podporují sport a kluby

Protože sportování je v dnešní době klíčem ke zdravějšímu obyvatelstvu, rozhodli se podpořit Kladno nejen výstavbou nové čtvrtě s venkovní posilovnou, ale také podporou místního hokejového klubu, který má při každém zápasu burácející a věrné fanoušky. Zahájili tedy kampaň propojenou s klubem Rytíři Kladno, která upozorňuje na obrovský potenciál města Kladna se skvělou dostupností Prahy. Proto v ní používají “#Věříme v rozvoj Kladna”.

Podporu ocenil i Jaromír Jágr jako hokejová legenda Kladna, který se s nimi osobně setkal a vedl diskuzi o rozvoji bydlení v Kladně a jeho potenciálu stát se nejrychleji rozvíjejícím se městem v ČR.

Samozřejmě padlo téma o plánech pro rozvoj hokejového klubu.

Nakonec je nechal vstoupitt do skryté svatyně klubu.

A předal jim i podepsané dresy.

Nová čtvrť přinese nové příležitosti

V části Dubí se nachází největší rozvojová plocha v Kladně, kde právě teď GETBERG staví projekt ICON Park – nejmodernější čtvrť u Prahy s 230 novými byty a občanskou vybaveností. Nová čtvrť bude ideální především pro rodiny s dětmi, ale jsou tu i menší byty pro jednotlivce nebo pro páry.

Chcete být u růstu této lokality mezi prvními?

