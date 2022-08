Veronika Petrová je herečkou, úspěšnou a mimořádně činorodou ženou, která se rozhodla v určitém okamžiku diametrálně změnit svůj život. Co ji k této dramatické změně vedlo?

Veronika Petrová herečka | Foto: archiv Veroniky Petrové

Kdo je Veronika Petrová?

Životní dráha Veroniky Petrové začala ve 14 letech, kdy si ji vyhlédly reklamní agentury a půvabná dívka se tak záhy stala oblíbenou tváří řady značek. Objevila se například v reklamách pro O2, Renault nebo Českou spořitelnu.

Brzy se ukázalo, že to Veronika „umí“ nejen před fotoaparátem, ale i před televizní kamerou. Logickým se tak stalo studium „Vyšší odborné školy herecké“, kde absolvovala po studiu na Obchodní akademii obor dramatické umění a moderování.

Čerstvá absolventka nezůstala herečkou jen „na papíře“. Filmografie se brzy začala rozrůstat. V televizi se objevilo nakonec celkem 19 seriálů, kde si mohli v titulcích diváci přečíst jméno Veroniky Petrové. Z aktuálních projektů zazářila především v kritiky i diváky oceňovaném projektu Devadesátky.

Fanoušci seriálů si sympatickou blondýnku dobře pamatují také z oblíbené Ordinace v růžové zahradě 2, kde ztvárnila kontroverzní postavu Brigity Volné. Z dalších televizních počinů ještě lze zmínit VIP vraždy, Vyprávěj nebo Kriminálku Anděl. Veroniku mohli diváci zaznamenat i v zahraničních snímcích jako byl například film Hostel.

Jak se Veronice změnil život?

Když k tomu připočteme úspěšné účinkování v divadle a zkušenosti s moderátorským řemeslem, ať už v živém vysílání TV Relax nebo na několika desítkách společenských událostech, jméno Veroniky Petrové by mohlo být skutečným symbolem úspěšné ženy.

Přesto se v určitém momentu Veronika rozhodla, že něco musí být jinak. Jako herečku ji prakticky neustále obestíraly nepříjemné pocity. Trpěla trémou, zažívala nejistotu, a hlavně strach z veřejných vystoupení. Velký paradox pro to stát se slavnou herečkou.

V roce 2014 však náhle ukázala, že není jen křehkou ženou, jejíž hlavním nástrojem jsou emoce před kamerou.

Právě tehdy zvítězila v castingu na reality show s názvem Operace Izrael. Soutěž se vysílala na platformě Stream.cz. Ve své době se jednalo o jednu z nejdrsnějších reality show. V létě toho roku tak Veronika odletěla do válkou zmítané Izraele, kde podstoupila intenzivní výcvik sebeobrany Krav maga.

Veronika Petrová Krav magaZdroj: Stream.cz

Právě tam si Veronika doslova sáhla na dno svých sil. Uvědomila si zcela zásadní pravdu a to, že může zůstat u dobře „rozjeté“ herecké kariéry a svoje emoce předvádět pouze zprostředkovaně, skrze bariéru televizní obrazovky či divadelního jeviště. Nebo může začít naplno využívat to, co umí a směřovat i ostatní na přímočarou, avšak nijak jednoduchou cestu - cestu za štěstím.

Pomáhá měnit životy i svým klientům

A tak se zrodila prvotní myšlenka projektu Šťastná mysl. Stojí za ním přímo Veronika Petrová jako zakladatelka, tedy Founder. Metaforicky bychom mohli říci, že se herečka tentokrát ocitla v roli koučky. Rozdíl je však v tom, že tato poloha už není předepsána scénářem.

Ryzí a autentickou práci s emocemi, ke které Veronika po své životní cestě došla, teď zprostředkovává svým klientům.

Veronika Petrová koučZdroj: archiv Veroniky Petrové

Při svém působení aktivně využívá v první řadě tzv. Results Coaching Systems, což je systém koučování, který je založen na neurovědeckých poznatcích. Dále také pracuje s Reiki, která se zaměřuje na energie. Dalším prostředkem je práce s vizemi a vizualizacemi. V tomto směru vyniká zejména Silvova metoda, která je prostředkem pro zpřítomnění a práci v přítomném okamžiku, stejně jako mindfulness.

Veronika Petrová tak dnes pomáhá prostřednictvím vlastního sebepoznání rozvíjet i další lidi a umožňuje jim nalézt vhodný směr v pracovním i v soukromém životě a objevit jejich silné stránky.

„Jednoduchý a univerzální recept na skutečně šťastnou mysl neexistuje. Každý z nás se stává tvůrcem své vlastní reality. Problém tkví především v tom, že potenciál, který nám život vkládá do rukou, často přehlížíme a nedokážeme ho plně rozvinout“, říká Veronika Petrová a dodává: „Právě kouč je tím zkušeným, pod jehož vedením se o to můžeme pokusit“.

www.stastnamysl.cz