Rok se s rokem sešel a na Hvězdárně a planetáriu Brno se můžete opět těšit na skvělé vesmírné svátky. Skutečně, až se dobrodíte rozbaleným balicím papírem, uhasíte hořící vánoční stromek, po desáté vysajete jehličí z koberce, vytáhnete kapří kost z krku, překonáte žlučníkovou koliku a už se z gauče dodíváte na opakující se záplavu romantiky, nastane čas vyrazit na Kraví horu.

Veselé Vánoce na brněnské hvězdárně | Foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Speciální, vesmírně nesmírný program startuje hned ve středu 27. prosince, pokračuje přes Silvestra a nekončí ani Novým rokem. S velkou radostí oznamujeme, že na hvězdárnu opět zavítá pejsek s kočičkou, kteří poletí přímo ke hvězdám. Letenky na všechny výpravy získáte z pohodlí domova na www.hvezdarna.cz/program

Speciální program 27. prosince 2023

10:00 Se zvířátky o vesmíru 2D (5+ let)

11:00 Hledání oříškové planety 2D (5+ let)

14:00 Pejsek a kočička letí ke hvězdám (3+ roky)

15:30 Pejsek a kočička letí ke hvězdám (3+ roky)

17:00 Až na konec vesmíru 2D (12+ let)

18:00 Až na konec vesmíru 2D (12+ let)

V tento den jsou nachystané také dárečky pro všechny milovníky vesmíru – v podobě zábavy ve vstupní hale hvězdárny mezi 10. a 18. hodinou… a možná přijde i kosmonaut! Na představení v digitáriu je tento den mimořádně jednotné vstupné 70 Kč, program ve foyer je vstup zdarma.

1/5 Zdroj: Hvězdárna a planetárium Brno Veselé Vánoce na brněnské hvězdárně 2/5 Zdroj: Hvězdárna a planetárium Brno Veselé Vánoce na brněnské hvězdárně 3/5 Zdroj: Hvězdárna a planetárium Brno Veselé Vánoce na brněnské hvězdárně 4/5 Zdroj: Hvězdárna a planetárium Brno Veselé Vánoce na brněnské hvězdárně 5/5 Zdroj: Hvězdárna a planetárium Brno Veselé Vánoce na brněnské hvězdárně

Od čtvrtka 28. prosince až do Silvestra

Každý den tu bude velká nálož nejrůznějších pohádek i pořadů pro děti i dospěláky. Letenky včas a z pohodlí domova, s výběrem konkrétního místa, získáte na www.hvezdarna.cz/program.

Novoroční hvězdárna – PF 2024

Vyšlápněte v prvních hodinách roku 2024 na Kraví horu a zažijte pohádkové dobrodružství na oříškové planetě. Podaří se malým veverkám najít vysněné místo báječné pro život?

14:00 Hledání oříškové planety 2D (+5 let)

15:00 Hledání oříškové planety 2D (+5 let)

16:00 Hledání oříškové planety 2D (+5 let)

17:00 Hledání oříškové planety 2D (+5 let)

Praktické rady k vánoční návštěvě