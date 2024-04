Co nového připravují pro obyvatele ve Veselí nad Moravou, nastínil starosta města Petr Kolář.

PETR KOLÁŘ, starosta Veselí nad Moravou | Foto: město Veselí nad Moravou/archiv

Pane starosto, město Veselí je jistě dobrým místem k životu. Které jeho přednosti byste zejména vyzvedl?

Veselí nad Moravou je příjemným desetitisícovým městem, jehož historie se vždy výrazně odvíjela od protékající řeky Moravy. Je to město obklopeno nádhernou přírodou údolní moravní nivy vymezené vrcholy Bílých karpat a Chřibů. Je to také město hrdé na slovácké tradice s pestrou nabídkou kulturních akcí a díky Baťovu kanálu a husté síti cyklostezek také město otevřené pro návštěvníky z celého regionu.

Veselí je také město, které výrazně investuje do bydlení?

Ano, podpora bydlení, zejména pro mladé rodiny, patří mezi naše klíčové priority. Na konci loňského roku se nám podařilo dokončit přímo v centru města, na místě bývalé soukromé a polorozpadlé tržnice, projekt moderního rezidenčního bydlení se čtyřmi desítkami bytů, z nichž většina již má svého majitele. Zbývajících dvanáct bytů si město nechává ve svém vlastnictví a nabízí je aktuálně k pronájmu. Přidanou hodnotou celého projektu je i vybudování sedmi nových zubních ordinací a dalších provozoven. Vedle toho se nám podařilo kompletně zasíťovat padesát parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě na Hutníku a chystáme tři další lokality, které by měly nabídnout příjemné a kvalitní bydlení v našem městě.

Na náměstí Míru, tedy přímo v centru města, se aktuálně rozbíhá další stavba?

Ano, jedná se o poslední rozsáhlou etapu revitalizace náměstí Míru, která probíhá již od roku 2012. S příchodem jarní sezony byla zahájena výstavba bytového domu, kterou realizuje regionální firma Škodák Invest PLUS s.r.o. ze Strážnice. Tento investor v roce 2020 vyhrál veřejnou soutěž na předložení architektonického a investičního záměru. Zpracovatelem architektonického řešení je hlavní architekt statutárního města Zlín Ing. arch. Jindřich Nový. Na jižní straně náměstí by do pololetí roku 2026 měl stát bezbariérový komplex s padesátkou bytů, plochami pro gastro zázemí a komerčními prostory v přízemí a s několika desítkami parkovacích míst v podzemí.

Od dubna si obyvatelé města budou moci užívat nové Karty občana – Moje Veselí. Jaké jsou její přínosy a benefity pro Vaše spoluobčany?

Karta občana - Moje Veselí nabízí občanům další zjednodušení a zefektivnění elektronické komunikace s městem, což v konečném důsledku vede k úspoře času a nákladů na obou stranách. Zapojením do projektu získá občan nejen možnost vyřídit své záležitosti z pohodlí domova, ale navíc bude odměněn výhodami v oblasti parkování, může získat slevy v městských zařízeních jako je např. kino, koupaliště, kluziště, či na vybrané kulturní akce a na pořízení prostředků pro smart řešení v třídění odpadů.

Díky své poloze na Baťové kanále je Veselí důležitým uzlem pro cestovní ruch. Co přináší rozvoj turismu městu a regionu?

Je dobré připomenout, že samotná myšlenka novodobého využití Baťova kanálu pro rekreační plavbu vznikla právě ve Veselí a že v našem městě sídlí i obecně prospěšná společnost, která se snaží plavbu v celé délce vodní cesty od Kroměříže až po Skalici maximálně podporovat. Aktuálně se dokončuje projektová příprava pro další rozšíření laguny veselského přístavu, díky čemuž zde vznikne 81 plnohodnotných kotvících míst pro rekreační lodě různých velikostí a s potřebným zázemím. Veselský přístav se tak stane největším rekreačním přístavem v republice! Soukromý investor zde již v květnu letošního roku také otevírá nové apartmánové bydlení s téměř sto lůžky, vzniká moderní gastronomické zázemí, lanové centrum, parkoviště a řada dalších doprovodných aktivit. Zkrátka – celý areál přístavu se stává velmi atraktivní lokalitou nejen pro turisty, ale i pro občany našeho města a celého regionu.

V březnu jste otevřeli i Dům přírody Bílých Karpat, což z Vašeho města udělalo v očích turistů bránu do tohoto krásného pohoří. Kdy je nejlepší čas k návštěvě Vašeho města?

Tento odvážný projekt vznikl díky nadšení a erudici členů místního svazu ochránců přírody a s obrovskou podporou státní Agentury ochrany přírody a krajiny, Jihomoravského kraje a samozřejmě i města. Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu na Bartolomějském náměstí, které nabízí kompletní vzdělávací a informační zázemí o všem, co se nachází v nádherné krajině Bílých Karpat. Provoz je celoroční, ale nejkrásnější zážitky z obdivu přírodních krás si člověk odnese asi hlavně v jarních měsících, od dubna do prázdnin.

Na které významné letošní události byste naše čtenáře pozval?

Na prvním místě je to určitě „Odemykání Baťáku“ – tedy zahájení plavební sezóny, které – tak jak každý rok – proběhne 1. května a nabídne celodenní program pro děti i dospělé v areálu veselského přístavu, zámeckého parku i zmíněného Domu přírody. Milovníci folkloru se mohou o měsíc později 1. června těšit na mezinárodní folklorní festival Štěpy a o prvním říjnovém víkendu na oblíbené Andělské hody. A ještě bych rád zmínil termín 14. září, kdy ve spolupráci s Jihomoravským krajem připravujeme další ročník Foodfestivalu, který v loňském roce přilákal několik tisíc návštěvníků a určitě i letos si nejen gurmáni přijdou na své!