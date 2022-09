Na zrealizované a chystané investiční akce ve Veselí nad Moravou jsme se zeptali starosty města Petra Koláře.

PETR KOLÁŘ, starosta Veselí nad Moravou. | Foto: Veselí nad Moravou/archiv

Které z investičních akcí města z posledních pár let považujete za významné, neboť pomohly zkomfortnit život obyvatel ve Veselí nad Moravou?

Poslední rok rezonovaly zejména veřejné soutěže o moderní byty v areálu bývalé tržnice a o pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hutník. Poptávka je skutečně vysoká. Oba tyto projekty patří mezi klíčové investiční priority města. Ve Veselí tak vzniká nabídka kvalitního a moderního bydlení v rodinných domech i v rezidenčních bytech.

Výrazné proměny se dočkalo i centrum města…

Náměstí Míru prošlo v posledních dvou letech další etapou celkové rekonstrukce. Celému tomuto centrálnímu prostoru města nyní vévodí unikátní designové pódium navržené uznávaným architektem Tomášem Velehradským. Myslím, že přirozený smysl každého takovéhoto veřejného prostoru je vytvořit jednak podmínky pro pořádání nejrůznějších kulturních, společenských nebo třeba i sportovních akcí a jednak být místem příjemných procházek a osobních setkání. Pravidelné se zde konají farmářské nebo jiné podobné trhy. A samozřejmě kulturní akce – koncerty, festivaly, venkovní divadla a podobně.

NÁMĚSTÍ MÍRU.Zdroj: Vojtěch Peša

Město investuje nemalé peníze do Rezidence Nová tržnice v centru města. V jaké fázije tam výstavba a co vše v této lokalitě vznikne?

V červnu byly dokončeny stavební práce na prvním polyfunkčním domu Rezidence Nová Tržnice. Stavba tohoto objektu „C“ zahrnuje celkem 18 bytových jednotek a pět provozoven, které budou poskytovat služby v podobě řeznictví, pekařství, vinotéky, prodejny telefonů a zdravotní pojišťovny. Už během srpna a září se do těchto nových prostor budou stěhovat noví majitelé. Na další dva objekty s označením „A“ a „B“ máme vydané stavební povolení, stejně jako na nové veřejné parkoviště s kapacitou 55 parkovacích míst pro osobní automobily. V těchto objektech vznikne dalších 24 bytů a devět nebytových prostor, mezi nimi i šest nových zubních ordinací. I v tom vidím přidanou hodnotu celého projektu.

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE. Vizualizace.Zdroj: Veselí nad Moravou/archiv

Jaké kroky podniká město k rozšíření možností sportovního a rekreačního vyžití obyvatel a návštěvníků města?

Na prvním místě je asi třeba zmínit veselský přístav na Baťově kanálu, který se za poslední roky stal nejen jedním z hlavních center turistického ruchu na Slovácku, ale i vyhledávaným místem pro příjemné procházky či výlety občanů našeho města nebo okolních obcí. Musím vyzdvihnout opravdu vynikající spolupráci se státním Ředitelstvím vodních cest a Povodím Moravy. Již v tuto chvíli se projekčně připravuje druhá etapa rozšíření laguny přístavu s novým propojením toku Baťova kanálu a řeky Moravy, včetně lodního výtahu, který by se měl stát technickým unikátem celého projektu.

Vedle toho soukromý investor zahájil přímo na březích Baťova kanálu výstavbu moderního vinařského areálu a apartmánů pro ubytování asi 80 návštěvníků. Vzniknout by zde mělo i nové parkoviště a informační centrum.

Baťův kanálZdroj: Vojtěch Peša

Ve Veselí vzniklo i několik nových dětských hřišť…

Souvisí to zejména s probíhající revitalizací sídlišť v našem městě, která probíhá již řadu let a je rozdělena na řadu dílčích etap. Díky hlasování občanů v participativním rozpočtu bylo obnoveno dětské hřiště na sídlišti Kovářská. Vedlejší sídliště Chaloupky se dočkalo úplně nového veřejného prostoru, který nabízí zázemí pro všechny věkové generace – vedle zajímavých dětských prvků je zde umístěno workoutové hřiště, in-line okruh, vodní fontána i ohraničený plácek pro venčení psů. A konečně na našem největším sídlišti Hutník se aktuálně dokončují poslední práce na úplně novém centrálním dětském hřišti vedle areálu základní školy. I zde najdou zázemí všechny děti a jejich rodiny – ti nejmenší zde naleznou pískoviště, prolézačky, starší děti lanové hřiště a workoutový prvek. Dominantou celého projektu je dřevěný labyrint.

Centrální dětské hřiště na Hutníku.Zdroj: Veselí nad Moravou/archiv

Jak se vedení města zasazuje o zlepšení dopravní situace ve Veselí?

Doprava je klíčovým tématem nejen pro naše město. Po mnoha letech příprav byla v loňském roce zahájena výstavba dvou okružních křižovatek v centru města, kde se prolínají silnice první třídy I/54 od Kyjova na Slovensko a I/55 od Uherského Hradiště na Břeclav. Hlavním investorem je státní Ředitelství silnic a dálnic a zhotovitelem stavební společnost Strabag. Dopravní omezení spojená s touto stavbou jsou samozřejmě nepříjemná nejen pro Veselany, ale pro všechny řidiče z celého regionu. Všem chci poděkovat za trpělivost a pochopení. V pátek 9. září by stavba měla být dokončena a s tím skončí i všechny objížďky, semafory a další omezení.

Okružní křižovatkyZdroj: Vojtěch Peša

Do této stavby prý nečekaně zasáhly archeologické práce…

Ano, přesně tak. Jedna část komunikace vede v těsné blízkosti kostela Panny Marie, který je jednou z nejstarších sakrálních budov v našem městě a v jeho okolí se nachází hřbitov užívaný až do druhé poloviny 19. století. Právě ten se stal středobodem zájmu archeologů, kteří zde nalezli asi 520 hrobů. Jsem moc rád, že tyto práce nenarušily harmonogram stavebních prací na okružních křižovatkách nijak zásadně. Také patří díky Ředitelství silnic a dálnic i společnosti Strabag, že se podařilo využít nutných dopravních uzavírek k tomu, aby v jeden časový úsek proběhly i další potřebné opravy komunikace I/54 – v ulici Zámecká a v ulici Svatoplukova.

Veselí nad Moravou získalo titul nejlepší „SMART“ město za rok 2021. Co k tomuto titulu přispělo?

Rád bych zmínil, že vedle řady „tvrdých“ investičních projektů se už řadu let snažíme realizovat i projekty v oblasti, které se dnes moderně říká „SMART“. To zahrnuje řadu oblastí – od elektronické komunikace mezi občany a městským úřadem, využívání moderních prvků městského mobiliáře s možností dobíjení telefonů nebo tabletů, využívání zachycených dešťových vod pro zálivku veřejné zeleně, ale třeba i výrazné posílení v třídění odpadů. Do každé domácnosti jsme díky finančním prostředkům z Operačního programu životní prostředí zdarma dodali žluté a modré nádoby na sběr plastu a papíru, stejně tak i kvalitní kompostéry pro biologický odpad. Radost mám i z toho, že letos na podzim v našem městě vznikne už desáté „hnízdo“ podzemních kontejnerů, které jednak svou velikostí umožňují pohodlný sběr vytříděného odpadu a jednak nenarušují svým vzhledem veřejný prostor. Možná i díky tomu jsme za poslední roky navýšili množství tříděného odpadu o více než třetinu. A to je určitě dobře – pro nás i pro generaci našich dětí.