Podlaha je první, na co padne náš zrak při vstupu do budovy či interiéru. Jaký materiál je nejlepší? Dlažba nebo koberec?

Foto: ajprodukty.cz

Je libo na podlahu betonovou stěrku?

Moderním trendem je vzájemné ovlivňování interiérů a jejich designů. Na jedné straně si rádi vybavujeme své domovy i kanceláře v industriálním vzhledu - na zem a stěny klidně použijeme betonovou stěrku. Naproti tomu i ve skladech či průmyslových interiérech bez problému položí tzv. marmoleum. Že nevíte, co to je? Pojďme se tedy podívat na podlahové krytiny, které známe a často po nich šlapeme.

Dřevěná podlaha jako věčná klasika!

Oblíbené dřevo, které se tradičně používá několik staletí, případně i parkety, se pro použití v kancelářích příliš nehodí. To si nechme na doma! Moderní otevřené kancelářské prostory se v současnosti vybavují laminátovými, tzv. plovoucími podlahami. Ty dřevo úspěšně imitují.

Plovoucí podlaha je švédský vynález

První plovoucí podlahy vznikly ve Švédsku již v 70. letech. Zpočátku ovšem museli výrobci také vychytat prvotní nedostatky. Jedná se o laminátové podlahy ze tří vrstev, z nichž první je impregnovaná. Prostřední vrstva je tvořena dřevěnou nosnou deskou a ta je pak pokryta třetí, dekorativní pochozí vrstvou většinou z pryskyřičné celulózy. Laminátová podlaha se nazývá "plovoucí" protože není spojena s podkladem, ale jednotlivé díly jsou spojeny drážkami. Cítíme pak lehčí nášlap. Takové podlahy jsou odolné a není potřeba mít strach, že by se poškrábaly třeba přejížděním kancelářskými židlemi!

Do frekventovaných prostor volte dlažbu!

Recepce a vstupní prostory jednoznačně vytvářejí první dojem na hosty, zákazníky, zaměstnance či potenciální obchodní partnery. V hotelových recepcích se například stále můžeme setkat s kobercem již ve vstupní hale, patrně pro navození domácké, hřejivé atmosféry. Většinou se od tohoto trendu ustupuje a volí se zejména velkoformátové dlažby. Skvělou volbou se jeví snadno udržovatelné podlahové krytiny, které však dokáží náležitě zaujmout. Dlažby lze volit v různých dezénech a i například v mramorovém či lesklém provedení.

Pohled na vstupní rohož Enter u vstupu do budovy.Zdroj: ajprodukty.cz

Dlažba je zkrátka vděčné téma - hodí se jak do restaurací, kde by její použití předešlo poškrábání šoupáním stolů nebo židlí. Je vhodná do obchodů, kde lze očekávat posouvání nábytku, regálů či polic. Setkáme se s ní i na sportovištích a v různých šatnách. Je to prostě univerzální podlahový materiál.

Od koberce k vynilu

Všudypřítomný "zátěžák" neboli zátěžový koberec ve vysoce frekventovaných interiérech samozřejmě dobře odvede svou dvojí funkci. Působí příjemně a pohodlně. Dobře se udržuje, ale má své nevýhody. Vzhledem k tomu, že v kancelářích se často používají stoly či židle s kolečky, nejsou koberce zrovna nejšikovnější na manipulaci. Navíc se mohou protlačit nebo jinak poškodit.

Z praktických důvodů se volí právě zmíněné plovoucí podlahy nebo i PVC. Nespornou výhodou linolea z PVC je vysoká odolnost a dlouhá životnost. Škála výběru bývá široká. Mnohá lina dokonale imitují jiné materiály, třeba prkna, parkety či dlažby. Navíc jsou hygienická a dobře tlumí kročejový hluk.

Série úložných řešení Qbus v kanceláři.Zdroj: ajprodukty.cz

Speciální povrchy pro průmyslové haly a sklady

V některých velkoskladech je třeba dokonale ukotvit regálové systémy na rovné podlahy. Pravidelnost povrchu je víc než namístě. Pro takové případy se doporučují i epoxidové podlahy či stěrky, případně stěrky polyuretanové. Zajistí mimo jiné čisté interiéry. A chcete-li vyloženě bio eko výbavu do průmyslové haly, použijte zmíněné marmoleum. Jedná se o produkt čistě z přírodních, obnovitelných surovin.

Především je to směs lněných olejů, korkové nebo dřevité moučky a pak různých pryskyřic a pigmentů. Vznikne tak dobře udržovatelná, antistatická a antibakteriální podlahová krytina v dokonalém souladu s moderními ekologickými požadavky. Navíc, jak někteří výrobci podotýkají, plně odpovídá normám v některých specifických oborech elektrotechnického či farmaceutického průmyslu.

Muž pokládá průmyslovou rohož Magic ve skladuZdroj: ajprodukty.cz