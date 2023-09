Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký může mít stínicí technika vliv na vaše finance, pohodlí nebo na životní prostředí? Rolety, žaluzie i markýzy pomáhají snadno a rychle regulovat nejen světlo v domě, ale také teplo. V létě není nutná nákladná a nezdravá klimatizace, v zimě zase ušetříte za vytápění. A ještě je stínění šetrné k životnímu prostředí.

Stínicí technika je šetrná k životnímu prostředí. | Foto: Climax.cz

Kvalitní stínicí technika šetří vaše finance

Ještě stále přemýšlíte nad tím, zda si pořídit kvalitní stínicí techniku v podobě venkovních rolet, žaluzií nebo fasádních clon? Už nad ničím nemusíte dumat. Venkovní stínění je pro vás trefou do černého v případě, že vás zajímá příroda i vaše peněženka. Jak konkrétně to pocítíte?

Venkovní stínění je šetrné k životnímu prostředí, a navíc šetří vaši peněženku.Zdroj: Climax.cz

Hliníkové předokenní rolety sníží náklady na teplo až o 30 %.

Chrání vaše okna a prodlužují jejich životnost.

Přes léto není nutné využívat nákladnou a nezdravou klimatizaci.

V zimě dokáže stínicí technika také snížit tepelné ztráty. Mezi staženou roletou a oknem se vytvoří vzduchový polštář. Funguje jako další izolační vrstva a omezuje tak úniky tepla z domu. Nemusíte zbytečně moc topit, a ještě šetříte vaše zdraví i venkovní prostředí.

Stínění Climax vs. klimatizace: co je méně nákladné?

Díky stínicí technice Climax výrazně snížíte vaše vynaložené finance za klimatizaci v domě.

Díky stínicí technice Climax výrazně snížíte vaše vynaložené finance za klimatizaci v domě.Zdroj: Climax.cz

Klimatizace navíc vyžaduje také náklady spojené se servisem a provozem, což se může vyšplhat až na 7 000 Kč za rok. Přeci jen, ceny za elektřinu stále rostou, čímž neustále poroste i vaše cena za zapnutou klimatizaci.

Při instalaci stínění odpadá ekologická zátěž

Zajímá vás také, jaké má stínění vliv na životní prostředí? Pokud doma nemáte stínicí prvky a chcete instalovat klimatizaci, je nutné použít systém s chladivem. Ovšem tyto látky vytváří potenciál pro globální oteplování, jelikož každá látka má svůj faktor GWP neboli global warming potencial. Jedná se o hodnotu CO2, která charakterizuje možný vliv v případě, že chladící látky uniknou do atmosféry. Jestliže by chladivo mělo hmotnost 3,5 kg, efekt by byl stejný jako při výrobě 7 308 Kg CO2.

Jestliže ale dáte přednost stínění Climax, nebezpečné ekologické zatížení tím zcela odpadne. Stínění totiž nevyžaduje žádné nebezpečné látky a funguje na jednoduchém principu otevírání a zavírání lamel, stažení nebo vytažení. A s chytrým ovládáním půjde vše jako po másle.

Chytré ovládání stínění si zamiluje každý

S úsporou financí za vytápění nebo klimatizaci souvisí také chytré ovládání. Díky napojení venkovních rolet nebo žaluzií na mobilní aplikaci budete mít veškerou manipulaci se stíněním pod palcem kdykoliv a kdekoliv.

S úsporou financí za vytápění nebo klimatizaci souvisí také chytré ovládání.Zdroj: Climax.cz

Jedete z dovolené a chcete se vrátit do příjemně chladného domu? Stáhněte si pomocí jednoho tlačítka na displeji telefonu všechny žaluzie. Nebo naopak v zimním dni plném slunce si rolety vytáhněte a užívejte si vyhřáté místnosti od sluníčka.

Climax při výrobě stínicí techniky myslí také na přírodu

Společnost Climax se zajímá nejen o výrobu kvalitní stínicí techniky, která vám dopřeje komfort a zajistí nižší náklady, ale také je v jejím hledáčku životní prostředí. Jak se projevuje ochrana životního prostředí v rámci firemní kultury?

pro výrobu produktů využívají starší objekty, které rekonstruují,

snižují energetickou náročnost budov, kde pracují,

při lakování se pracuje s ekologickými práškovými barvami, které neobsahují rozpouštědla,

při práškovém lakování nevzniká téměř žádný odpad z barev,

dešťovou vodu odvádí do sběračů vody,

postupně zavádí bezpapírovou kancelář, kde se písemné dokumenty převádí do digitální podoby,

kolem budov vysazují stromy a keře.

Climax je navíc zapojený do programu Zelená firma. Veškerý elektroodpad se odevzdává ke zpětnému odběru. Firma tak při každém kroku ukazuje a dokazuje, že chce mít veškeré činnosti v rámci podnikání v souladu s péčí o životní prostředí.