V roce 2019 došlo celosvětově k 1,27 mil. úmrtí způsobených bakteriemi rezistentními na antibiotika.

V Evropě ročně zemře 35 000 jedinců v důsledku infekce rezistentní bakterií. Je to zhruba stejně jako počet úmrtí na tyto tři nemoci dohromady – chřipku, tuberkulózu a HIV/AIDS. V roce 2019 byla Světovou zdravotnickou asociací (WHO) prohlášena za jednu z deseti největších celosvětových hrozeb v oblasti zdraví, v roce 2022 ji Komise spolu s členskými státy označily za jednu ze tří nejzávažnějších zdravotních hrozeb v EU. Pokud by se naplnily předpoklady negativního trendu vývoje ztráty léčivých účinků antibiotik, odhaduje se, že v roce 2050 na její důsledky zemře 10 milionů ročně.

Antibiotická rezistence v ČR má více obětí než dopravní nehody

Přestože u nás došlo v meziročním srovnání v roce 2020 k poklesu rezistence u patogenů v nemocnici, což nejspíše zapříčinila celosvětová pandemie COVID-19 a omezení kontaktu, problematika rezistentních bakterií zabíjí více než autonehody.

„V ČR máme dobrou antibiotickou politiku, protože tyto léky jsou u nás k dostání pouze na předpis, a to v jakékoliv formě - nejen prášky, ale i kapky a masti. Ve srovnání se státy Evropy si stojíme vzhledem k výskytu antibiotické rezistence někde uprostřed. Nejhůře jsou na tom v Itálii a Řecku, v Rumunsku, Portugalsku a na Kypru. Antibiotika mají bohužel běžně dostupná v lékárnách, což je problém. Na druhou stranu vzorem by nám moly být země severní Evropy, kde se k antibiotikům chovají s úctou a rozvahou. Musí je předepsat lékař a také se ukázalo, že je prospěšné zkracovat délku léčby antibiotiky, kterou ovšem musí korigovat ošetřující lékař,“ objasňuje prof. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika SZÚ a odborná garantka projektu Antibiotickarezistence.cz.

Proč je antibiotická rezistence tak nebezpečná?

Problematika rezistentních bakterií na účinky antibiotik je závažná především proto, že stále mnoho lidí si tuto hrozbu neuvědomuje.

„Ukazuje se, jak je důležitá osvěta. U nás s informovaností populace pomáhá také projekt Antibiotickarezistence.cz, které se snaží objasnit polopravdy a mýty o antibioticích a také upozornit na skutečnost, že se s nimi musí šetřit a brát je pouze tehdy, jestli je předepíše lékař. Proto je velkou a bohužel i poměrně častou chybou například skladování zbylých antibiotik v domácí lékárničce,“ upřesňuje paní profesorka.

Antibiotická rezistence komplikuje léčbu především nemocničních bakteriálních infekcí, čímž ztěžuje realizaci chirurgických zákroků, transplantaci orgánů a léčbu onkologických pacientů či jiných jedinců s oslabenou imunitou.

Jak podpořit léčivé účinky antibiotik?

Přínos antibiotik je nezpochybnitelný. Jenže vinou jejich nadužívání či nesprávného užívání přestávají fungovat.

„Za zcela zásadní považuji náš přístup k antibiotikům. Uvádí se, že až polovina z nich je podávána nesprávně především u akutních respiračních infekcí. Ty jsou ale často vyvolány viry, na něž antibiotika nepůsobí. Proto věřte svému lékaři, který posoudí, zda je potřebujete. Pokud vám je předepíše, berte je dle instrukcí. Když se váš stav změní, proberte to s ním. Nikdy je ale nezačínejte užívat bez předchozí konzultace s lékařem, protože právě i kvůli tomu přestávají fungovat,“ dodává prof. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Více na www.antibiotickarezistence.cz.