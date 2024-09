Mladí lidé nebudou mít důvod odcházet za životem do velkých měst, pokud doma najdou pracovní příležitosti a dostupné služby,

Při otevírání zrekonstruované školy v Postřekově spolu s místostarostou Jiřím Knížkem. | Foto: archiv Vladislava Vilímce

říká Vladislav Vilímec, který obhajuje mandát senátora za Klatovsko a Domažlicko. Už více než třicet let svou prací ve veřejné sféře napomáhá k tomu, aby obce v jeho obvodu prosperovaly, ať už podporou konkrétních projektů nebo schvalovanými zákony. Stát má ale podle něj vůči venkovským oblastem stále velký dluh. „Je třeba rozšiřovat možnosti pro podnikání, dobudovat potřebnou dopravní síť a zajistit potřebné služby pro rodiny i seniory,“ říká Vladislav Vilímec. A dodává: „Domažlicko a Klatovsko jsou krásným koutem naší země a považuju za svůj úkol pracovat na tom, aby se sem mladí lidé vraceli.“

Chce proto i nadále hájit zájmy obcí a bránit snahám státu zasahovat do samosprávy nebo obce postupně vrchnostensky slučovat. „Přesně tohle rozvoji venkova neprospěje. Postavil jsem se tomu v minulosti a na straně našich obcí budu stát i kdykoliv v budoucnosti.“

Vladislav Vilímec je nejen ekonom a politik, ale také špičkový klavírista/Spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem.Zdroj: archiv Vladislava VilímceŽe se Vladislav Vilímec umí brát za důležité věci s velkou houževnatostí, ví jeho nejbližší okolí i političtí rivalové. Zajímavý je ale hlas jeho bratra Miroslava, s nímž tvoří nerozlučnou dvojku na koncertních pódiích, na kterých společně vystupují - Vladislav Vilímec za klavírem a Miroslav Vilímec s houslemi v rukou.

„Od bratra by jakákoliv chvála nepůsobila vhodně. Z našeho společného hudebního působení ale vím, že Vláďa umí naslouchat různým názorům a svůj názor si pak utvoří sám, aniž by byl ovlivnitelný „vyšším“ oficiálním stanoviskem. A za tento názor je pak ochotný bojovat s velkou houževnatostí,“ říká o svém bratrovi Miroslav Vilímec a dodává: „Myslím si, že v rozbouřeném politickém kolbišti a soupeření vyhraněných tézí různých stranických sekretariátů je racionální nezávislost potřebná právě pro činnost v Senátu.“ Ten by měl být ústavní pojistkou a brzdou politických šarvátek.

