Není úplně snadné dostat se přímo do nitra výrobního závodu. Takovou možnost ale dostalo na sedmdesát žáků ZŠ Slaný během exkurze ve společnosti Konecranes and Demag, s.r.o., kde mohli na vlastní oči vidět, jak se vyrábí průmyslový jeřáb.

Vidět jeřáby zblízka byl pro školáky zážitek | Foto: Konecranes and Demag s.r.o.

„Ze zpětné vazby od učitelů víme, že prohlídka byla pro žáky zajímavá. Ostatně bylo to patrné i ze zvídavých a zajímavých otázek, které nám děti během exkurze dávaly,“ říká Štěpán Hřebejk, projektový manažer slánské firmy, který žáky závodem provázel. Děti ze sedmých tříd ZŠ Slaný ve třech skupinách postupně navštívily svařovnu, lakovnu, montáž i expedici, aby pochopily, jak se takový průmyslový jeřáb vlastně rodí a kam pak putuje.

Před samotným vstupem do výrobních prostor proběhla krátká prezentace firmy, která byla zaměřená na představení jednotlivých profesí, které zde najdou uplatnění. „Chtěli jsme žákům pomoci konkrétně pochopit náplň různých činností, a pomoci jim tak s budoucím výběrem odpovídající střední školy či učiliště,“ vysvětlil Karel Kotelenský z obchodního oddělení Konecranes and Demag. Z návštěvy, která se konala v rámci tématu Úvod do světa práce, si děti odnesly i drobné dárky.

Vidět jeřáby zblízka byl pro školáky zážitekZdroj: Konecranes and Demag s.r.o.

Společnost Konecranes and Demag, s.r.o., dlouhodobě spolupracuje se školami v regionu na nejrůznějších aktivitách. Zaměstnává také studenty vysokých a středních škol, kteří mohou kombinovat studium s prací a získávat cenné pracovní a praktické zkušenosti. „Studenti přinášejí do společnosti svěží vítr a mimo jiné také znalosti nových technologií,“ říká personální ředitelka Jitka Kotelenská. Společnost má v České republice celkem 240 zaměstnanců, z toho trvale pět studentek a studentů vysokých škol, a o letních prázdninách nabízí také krátkodobé brigády.

Firma je součásti nadnárodní skupiny Konecranes, a společně tak tvoří špičku ve světové výrobě průmyslových a přístavních jeřábů a vysokozdvižných vozíků. Ročně se ve slánském závodě vyrobí přes 1 300 zdvihacích zařízení pro výrobce z nejrůznějších průmyslových odvětví. Jeřáby pomáhají zvedat a přemísťovat břemena v automobilovém průmyslu, přístavech, energetice, stavebnictví, v chemickém průmyslu nebo třeba při stavbě lodí a letadel. A to doslova po celém světě.

Děti se seznámily s jednotlivými profesemi výrobního závoduZdroj: Konecranes and Demag s.r.o.

