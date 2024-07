Vietnam v našich myslích symbolizují různé výjevy, někteří z nás si představí krásnou přírodu nebo rýžová pole, někdo si vzpomene na válku a jiným se vybaví třeba vietnamská kuchyně. Za těmito představami však stojí země s dlouhou historií a zajímavou tradiční kulturou, jež nadto zažívá v posledních letech strmý rozvoj.

Foto: www.nm.cz

Výstava Vietnam blízký a vzdálený uvedená v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur chce návštěvníkům ukázat nejen dějiny a kulturu, ale také kontrast mezi tradičním a moderním Vietnamem. Zároveň přibližuje české poznávání této vzdálené země a mapuje příběh početné vietnamské komunity v České republice, která vznikla právě díky silnému rozvoji vzájemných vztahů.

Vietnamská sbírka

Podstatnou část výstavy tvoří různorodé exponáty, jako šperky, chrámové figury nebo předměty denní potřeby, ale i řada obrazů a grafik ze sbírek Náprstkova muzea. Artefakty reprezentují nejen tradiční kulturu, ale také příběhy, které stojí za jejich cestou do České republiky. Řada předmětů se dostala do Prahy nejen díky cestovatelům, ale i prostřednictvím československých pracovníků, kteří se podíleli na realizaci různých projektů přímo ve Vietnamu. Mezi ně patřil také personál československé nemocnice v Haiphongu, která funguje dodnes.

Zdroj: www.nm.cz

Češi a Vietnam

Historie vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi se táhne hlavně skrze 20. století. Do Vietnamu nejprve přicházeli jednotlivci a po první světové válce sem zavítali českoslovenští legionáři z Ruska. Rozkvět vztahů však přišel až v 50. letech se vznikem Vietnamské demokratické republiky. Československo patřilo mezi první země, které stát uznaly, a výrazně se zapojilo do rozvojové pomoci, která trvala až do roku 1989. Po krátkém ochlazení v 90. letech pak následoval rozvoj další spolupráce. Kromě zajímavých předmětů obsahuje tato část výstavy ukázky Československých filmových týdeníků a počítačové hry Vietcong, která je dílem českých herních vývojářů.

Zdroj: www.nm.cz

Vietnamská komunita

Kromě historie a tradiční kultury pracuje výstava také s přítomností. Velká část expozice je zaměřena na vietnamskou komunitu v České republice. Ta je představena prostřednictvím rozhovorů, které se týkají její historie, známých osobností nebo problematiky vzájemného soužití obou kultur. Prostor je také věnován aktuálním tématům mladých, jakými jsou například mezigenerační vztahy nebo LGBTQ+, nebo rozbíjení stereotypů, které v naší společnosti panují.

Zdroj: www.nm.cz