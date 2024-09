Svatováclavský víkend přinese radost z umění pro malé i velké návštěvníky. Naplánujte rodině tvořivý program!

Foto: Grafia s.r.o.

Poslední víkend v září se v západních Čechách už podeváté představí výtvarní umělci a otevřou dveře ateliérů, galerií a dalších míst, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Centrum tohoto svátku umění je v Plzni, další výtvarné body jsou rozesety po celém Plzeňském kraji. Návštěvníci mohou osobně poznat více než 200 umělců, v mapě akce je letos přes 60 bodů s výstavami či workshopy. Návštěvníci se mohou jen kochat pohledem na díla a tvořící umělce, nebo se do tvůrčího procesu sami zapojit. Vstupné se nikde neplatí. Do diáře si už teď dejte víkend 28. 9. - 29. 9. 2024, otevřeno je vždy mezi 14 a 20:00. Mapu všech otevřených míst stejně jako program naleznete na webu akce nebo v infocentrech.

Jestli tuhle zprávu čtete poprvé za devět let, nezoufejte. Brzy zjistíte, jak pracovat s mapou, jak si vyhledat oblíbeného umělce a kde a v jakém oboru se sami nebo s dětmi zapojit. Poznáte rychle, kdo je z rodiny nejšikovnější a kdo se opravdu zasadí o umělecké dílko. To si samozřejmě můžete domů i odnést. Abyste si udělali představu, co vás na akci čeká, podívejte se na fotky z loňského ročníku či video.

https://www.facebook.com/otevrene.ateliery/videos/1567416977216203/

Zmiňovaný víkend organizuje společnost Grafia s podporou města Plzně, Plzeňského kraje, městského obvodu Plzeň 3, Nadace 700 let Plzně a města Klatovy. Akce se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy a primátora města Plzně Romana Zarzyckého.

"Mezi vystavujícími najdete známá jména, členy Unie výtvarných umělců, ale i výtvarníky na startu kariéry či hobby umělce," říká Jana Brabcová, autorka myšlenky a jednatelka pořádající společnosti Grafia. „Zkuste si pod jejich vedením tvůrčí techniky, pro které doma nejsou podmínky, dívejte se umělcům pod ruce. Je to příležitost i ke koupi zajímavého díla, které vás na místě osloví. Navíc budete autora znát osobně. A třeba za pár let zjistíte, jak dobře jste investovali své peníze.“

Program je opět nabitý a je určen všem věkovým kategoriím. Krom výstav vás čekají také výtvarné workshopy, ať už jde o oblíbené sochání z porobetonu a tvorbu mozaiky, tvorbu šperků (Papírna) nebo třeba figurální kresbu na univerzitě. Tvořit můžete také v Knihovně města Plzně. Výtvarné školy lákají ke společné tvorbě s učiteli i žáky a možná právě zde objevíte, která z nich osloví vašeho talentovaného potomka. Na některé workshopy je třeba se předem registrovat na webu.

Můžete si také z výšky Paluby Hamburk vyfotit město a soutěžit o nejlepší fotku z akce a odtud pokračovat k dalšímu bodu, který je novinkou letošního ročníku - tvorba největšího plzeňského obrazu v podchodu u hlavního nádraží (vchod z terminálu 1 na autobusovém nádraží nebo z Šumavské ulice). Tématem bude městská džungle. Na místě budou připraveny barvy i štětce, s tvorbou pomohou asistenti. Pro tvořící návštěvníky jsou připraveny i dárky od Správy železnic. A když už budete na vlakovém nádraží, určitě se podívejte i do nově opravené haly a na inspektorskou drezínu.

Pokud zůstanete v Plzni, nenechte si ujít volný vstup do Západočeské galerie (ano, Kafka v Masných krámech!) a dalších galerií ve městě – Galerie města Plzně, Jiřího Trnky, U Andělíčka, Ladislava Sutnara, Thambos či Gallery Vetengl.

Zdroj: Grafia s.r.o.

Výtvarná díla a popovídání u sklenky nabídne speciální vinná stezka ART&WINE, která zahrnuje hned deset plzeňských bodů. Zavítáte-li do vinného baru Na břehu Rhôny, čeká na vás nejen křest nové fantasy knihy plzeňského učitele matematiky Libora Pelcmana, ale také odpolední performance malířů Vladimíra Líbala a Jana Jelínka a výstava obrazů architekta Václava Šmolíka.

Jestli vás láká výlet mimo Plzeň, můžete navštívit hned dvě desítky ateliérů a galerií. Lákavá je trasa po Klatovech a okolí, zde na návštěvníky čekají skláři v galerii PASK, Galerie U Bílého jednorožce či Ateliér s duší Jarky Papežové. Překvapí umělecký nožíř ve Svrčovci, umělce najdete i v Číhani a na Čachrově. V Břasích v ateliéru Ve stodole Evy Roučky čeká krom výtvarných děl loutkové a stínové divadlo se zapojením diváků a koncert bratří Pechmannů. Určitě si prohlédněte i ateliéry ve Starém Plzenci, Horní Bříze, v Blatnici, Přešticích, Šťáhlavech, Křimicích, Dobřanech a ve Vochově.

Na webu akce najdete také profily umělců všech možných výtvarných oborů počínaje kreslením, malováním, přes sochařství, design, keramiku, fotografii, módní návrhářství, grafiku, šperk až po netradiční druhy umění.

Již tradičně se mohou návštěvníci během Víkendu otevřených ateliérů zúčastnit soutěží: o nejaktivnějšího návštěvníka, o nejhezčí snímky, video, o nejobdivovanější umělecký výtvor vytvořený návštěvníkem. Stejně jako v předešlých ročnících proběhne i letos ART PARTY - neformální setkání s umělci. Ta se koná jako vždy v plzeňské Papírně v sobotu 28.9. od 20:30, ani zde se vstupné neplatí. Mapa a program jsou na webu akce www.otevreneATELIERY.cz. Akce má i vlastní stránky na sociálních sítích: www.facebook.com/otevrene.ateliery nebo instagram - @otevreneateliery.

Další info: Pavla Beránková 774 484 857, email: berankova@grafia.cz

