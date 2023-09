V Plzni i na dalších místech kraje v sobotu a v neděli zdarma otevřou své dveře galerie, ateliéry a výtvarné školy.

Foto: Grafia, společnost s ručením omezeným

Zdroj: Grafia, společnost s ručením omezeným

Osmý Víkend otevřených ateliérů, který proběhne 23. a 24. září od 14 do 20 hodin, přinese možnost setkat se s umělci, zhlédnout jejich díla či se zapojit do samotného procesu tvoření. Vstupné se neplatí, a to ani v renomovaných galeriích.

Svá výtvarná díla představí na 200 umělců, mapa akce obsahuje 66 zastávek s výtvarným uměním, deset z nich úplně poprvé. Počet návštěvníků loni přesáhl jedenáct tisíc lidí. „Jezdí sem lidé z celé republiky i ze zahraničí. V prvním ročníku jsme měli kolem pěti desítek umělců na pětatřiceti místech, dnes už o nás umělci ví a sami se hlásí. Někteří akci využijí i k návštěvě svých kolegů,“ bilancuje Jana Brabcová (na snímku), jednatelka společnosti Grafia, která akci pořádá.

Mezi novými místy je například Galerie Azyl v plzeňské Veleslavínově ulici. „Zapojila se také Galerie Evropského domu Studijní a vědecké knihovny, otevřeno bude mít také Francouzská aliance. Středisko volného času Radovánek otevře hned dvě místa, v Pallově ulici ukázky tvoření z různých materiálů a v podchodu u Baumaxu na Rokycanské ulici se bude tvořit graffiti, ale jen v neděli od 14 do 17 hodin,“ zmiňuje Brabcová některá z míst, která se na akci představí poprvé.

Zdroj: Grafia, společnost s ručením omezeným

Tvoření v tunelu

Přibývají i lokace mimo Plzeň, prvně se otevře také Informační turistické centrum v Železné Rudě, zapojí se vodní hrad ve Švihově. „Vochovský okrašlovací spolek bude v železničním tunelu tvořit obraz historie Vochova,“ pokračuje Brabcová.

Součástí programu bude i křest hravé knižní novinky plzeňských autorů Jana Jelínka a Vladimíra Líbala s titulem EPIGRAMminy a fórismy, autoři ji budou podepisovat v kavárně Na břehu Rhóny v Bezručově ulici, která je součástí vinné stezky Art&Wine. Stezka spojuje vinárny a kavárny, které svůj prostor poskytly pro výstavy nebo workshopy.

Největší nabídka bude v Papírně

Místem s nejbohatším programem zůstává plzeňská Papírna, kde budou vystavovat tři desítky umělců a opět se tam uskuteční oblíbené workshopy sochání z porobetonu a tvorby mozaiky. „Je to příležitost vyzkoušet materiály a techniky za pomoci zkušených výtvarníků. O tyto workshopy je velký zájem, proto doporučujeme předem si zamluvit nářadí, materiál a pracovní místo ve formuláři na webu akce. Kromě prezentace jednotlivých výtvarníků a workshopů v přízemí je k vidění v prvním patře také mezinárodní výstava Sandarmoch,“ zve Brabcová do centra akce, kde se v sobotu od 20.30 uskuteční oblíbené neformální setkání s umělci nazvané ART PARTY.

Zdroj: Grafia, společnost s ručením omezeným

Už tradičně zdarma sveze návštěvníky umělecká tramvaj, která slouží jako pohyblivé infocentrum a má speciální jízdní řád. Připravena je řada soutěží, tradičně o nejaktivnějšího účastníka, nejlepší foto a video z akce. „A letos přibyla i soutěž pro běžce I sportovec má duši umělce,“ doplňuje jednatelka Grafie. Návštěvníci mohou svými nachozenými či naběhanými kilometry podpořit své favority přes aplikaci Pomáhej pohybem.

Všechny body programu jsou zaneseny v mapě Víkendu otevřených ateliérů, kterou najdete také v této příloze. Její tištěná verze je zdarma k dostání v turistických infocentrech, elektronická verze je ke stažení na webu akce.

Kdo se akce zúčastní poprvé, může se inspirovat na interaktivní výstavě k historii akce před budovou Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech v Plzni, která je k vidění až do konce září.

Kompletní program, registrace na workshopy i soutěže pro návštěvníky jsou na webu www.otevreneATELIERY.cz.

„Akce se koná pro umělce i návštěvníky zdarma i díky podpoře města Plzně, Plzeňského kraje, městských obvodů 1, 2 a 3, Nadace 700 let města Plzně a města Klatovy. Těší nás, že můžeme inspirovat k smysluplnému trávení volného času, nacházení nových úhlů pohledu na svět a vlastnímu tvoření,“ uzavírá Brabcová.

Aktuality najdete na www.facebook.com/otevrene.ateliery/ nebo na www.instagram.com/otevreneateliery4/



Výstava

Katalog umělců a institucí

PROGRAM 2023

Registrace na workshopy

Mapa 2023

Zdroj: Grafia, společnost s ručením omezeným