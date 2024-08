Děravé silnice, drahá doprava, zničené lesy, chybějící lékaři i místa ve školách. Kdo za to může?

Foto: Sociální demokracie

Zeptali jsme se proto před volbami Lubomíra Nymburského, iniciátora Dobré zprávy pro kraj a představitele nové generace Sociální demokracie, k čemu je vlastně Kraj.

Dříve jsme měli okresy, které pečovaly o náš region. Dnes je to Středočeský kraj. Rozlehlejší, s většími problémy a mnohem méně přehledný. Jednotlivá města, obce i lidé v kraji tak často trpí malým zájmem o jejich životní úroveň.

Přitom právě vedení kraje ovlivňuje, jak zdravý vzduch dýcháme, jaké jsou kapacity škol pro naše děti, vybavení zdravotnických středisek, kam a za kolik se dostanete městskou dopravou, zda se zrealizují plány obcí. Kraj rozhoduje, jaké se postaví cyklostezky, kulturní domy, sportoviště i jaká bude úroveň péče o naše prarodiče.

Vedení Středočeského kraje zkrátka ovlivňuje náš život na každém kroku a umí vyřešit víc, než si myslíme. Mnohdy rychleji a lépe než čekáním na splnění slibů politiků shora. Má k tomu ročně rozpočet 45 mld. korun. V každém roce se jeho příjem zvyšuje o další přibližně 3 miliardy korun.

Přesto jsou výdaje do rozvoje regionu, ochrany přírody, sociální péče, kultury a dalších oblastí mnohdy stejné jako byly před dvaceti lety.

Je tedy potřeba krajské finance lépe přerozdělit a dohlížet na to, aby nemizely v politických dírách. Aby se správné věci skutečně staly. Mluvím tady o dlouhodobě nevýhodných smlouvách za opravy krajských silnic i o běžných rozhodnutích, kdy zastupitelstvo kraje odmítá přispět domovu důchodců na elektřinu a v dalším bodě schválí miliony na natáčení filmu.

Pravomoci i povinnosti kraje sahají opravdu daleko a každý z nás by o nich měl vědět. Najdete je proto přehledně ke stažení na dobrazpravaprokraj.cz. Krajské volby se tak dnes dotýkají mě – nás se stejnou důležitostí, jako volby do parlamentu.

Avšak narozdíl od velkých politických témat, která jen stěží ovlivníme, jsou příležitostí skutečně měnit to, jak žijeme. Abychom my i naše děti žili v místě, které je chytřejší a zdravější. A aby se peníze z kraje dostaly zpátky do měst, obcí a k lidem.

To je dobrá zpráva pro všechny.

--------------------

Odpovídal Ing. Lubomír Nymburský, MIM, MBA

Kandidát do zastupitelstva Středočeského kraje za SOCDEM a zastánce dobrého života v kraji, podporovatel rozvoje měst, obcí a kultury, pilot vrtulníku a student hry na klavír.

Zdroj: Sociální demokracie Zdroj: Sociální demokracie

Zadavatel: Sociální demokracie

Zpracovatel: VLM, a.s.