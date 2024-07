Vinaři na jižní Moravě Vás na suchu nenechají

Komerční sdělení

Letní víkend nebo dovolená na jižní Moravě? Tak to by bez návštěvy vinařských obcí snad ani nešlo. Vinice všude okolo, jeden sklep vedle druhého, lisy, sudy… Víno je tu od nepaměti součást života a byla by škoda neochutnat. A co je na tom nejlepší? Díky službám otevřených sklepů je tu pro pocestné vždycky aspoň jeden otevřený.

Foto: Vína z Moravy, vína z Čech