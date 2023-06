Když už vyrazíte na jižní Moravu, užíváte si krásného počasí, procházíte se malebnou vinařskou obcí, sklepními uličkami, tak chcete mít také jistotu, že kromě kochání se vší tou nádherou potěšíte i ostatní smysly. A protože zejména malí rodinní vinaři nemohou mít otevřeno pořád, vymysleli si tzv. služby otevřených sklepů. S trochou nadsázky v nich vinaři drží pohotovost, aby byl v dané obci vždy někdo, kdo dokáže návštěvníky pohostit.

Foto: vinazmoravyvinazcech.cz

Pokud trávíte dovolenou někde, kde to úplně dobře neznáte, tak je ideální si dopředu udělat plán. Co když ale nechcete, nebo nemůžete takto přesně plánovat, ale naopak trávíte dovolenou spontánně, navíc třeba ve všední den? Díky službám otevřených sklepů našich vinařů to jde.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz

Každý den je v předem stanovenou dobu otevřen vždy alespoň jeden sklep, takže si kolemjdoucí milovníci vína mohou dát něco dobrého, posedět a popovídat si a třeba si i vinařství prohlédnout. Vinaři se pak podle předem daného harmonogramu střídají. Služby drží převážně v hlavní sezóně (zhruba od května do září), ale určitě na ně někde můžete narazit třeba již v dubnu nebo naopak ještě v říjnu. Stačí se tedy jen podívat (třeba na web obce, vinařského spolku anebo na Vína z Moravy, vína z Čech), kdy a kde taková služba probíhá a máte jasno, do kterého sklepa vyrazit najisto.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz

Někdy ale otevřou všechny sklepy najednou

Otevřené sklepy nebo také putování pro sklepech a sklípcích jsou jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších vinařských akcí, díky kterým se milovníci vína ve stylové atmosféře seznamují s víny různých vinařů jednoho regionu. A v čem to vlastně spočívá? Vinaři v dané obci otevřou své sklepy a návštěvníci mohou ochutnávat po vzorkách během celého dne, někdy i více dnů. Nejčastěji se degustuje za žetony, které se kupují spolu se vstupem, nebo bývá ochutnávka v rámci vyššího vstupného už bez omezení. Koštuje se z krásných skleniček, které můžete nosit třeba ve speciálních kapsičkách pověšených na krku. K tomu vyhrává muzika, ať už v moderním pojetí nebo klasicky a v úchvatných krojích. Nesmí chybět ani jídlo, protože když se pije, hlad na sebe nenechá dlouho čekat.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz

Nejvíce otevřených sklepů se koná během léta, ale takto putovat můžete v různých podobách v podstatě celý rok. Na Moravě je více než 300 vinařských obcí a ve většině z nich otevřené sklepy rádi pořádají a považují je za jednu z hlavních událostí sezony. Sjíždějí se na ně návštěvníci z celé republiky, ale i ze zahraničí.

Přehled otevřených sklepů naleznete v kalendáři akcí na webu Vína z Moravy, vína z Čech.