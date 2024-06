Vínomilci, zbystřete! V České republice to poslední dobou žije vinařskými akcemi, které vám doslova vyrazí dech. Celoročně se konají různé spojené s moravskými a českými víny, je jich opravdu spousta. Ale co je nejvíc top? Určitě vinobraní! Tyto slavnosti jsou zkrátka zážitkem roku a lidé je milují. Pojďme se na ně podívat zblízka.

Foto: Vína z Moravy, vína z Čech

Co je na vinobraní tak super?

Pro vinaře je to sklizeň, pro vás parádní šance, jak si užít pohodu, kulturu a hlavně výborné víno. Když jednou zažijete kouzlo vinobraní, už se vám nebude chtít jinam.

Kde se konají největší vinobraní?

Největší a nejznámější vinobraní pořádají města Znojmo, Mikulov a Mělník. Tato města jsou vinařské legendy a každoročně do nich míří davy lidí. O vybraných zářijových víkendech se mění na centra zábavy plná koncertů, historických průvodů, trhů, chutného jídla a hlavně vína a burčáku, který teče proudem. Z těch největších to letos zahájí Pálavské vinobraní v Mikulově (6.-8. 9.), pokračuje Znojemské historické vinobraní (13.-15. 9.) a zakončí to Mělnické vinobraní (20.-22. 9.).

Zdroj: Vína z Moravy, vína z Čech

Vinobraní v každém koutě Čech a Moravy

Nejen velká města, ale i menší obce pořádají svá vinobraní, která mají nezaměnitelnou atmosféru. Na jižní Moravě můžete zajet třeba do Valtic, Velkých Bílovic, Velkých Pavlovic, Bzence, Lednice, Mutěnic, Blatnice, Bulhar, Strážnice a mnoha dalších. A co třeba Brno? I tady se něco najde, a to Královopolské vinobraní.

Pozadu nejsou ale ani Čechy. Praha má také co nabídnout, jako vinobraní v Botanické zahradě, na Grébovce, Pražském hradě, v Tróji nebo na Náplavce. A to stále není všechno! Karlštejn, Litoměřice nebo Kuks také stojí za návštěvu.

A slyšeli jste také o zarážení hory?

Nemůžete se už vinobraní dočkat? Tak zkuste zarážení hory! Starý lidový zvyk, který probíhá zhruba měsíc před vinobraním. Uzamknou se vinice a nikdo kromě vinaře tam nesmí. Celé to vzniklo hlavně kvůli ochraně dozrávajících hroznů, ale dnes jsou to také skvělé folklórní akce. Letos si je můžete užít třeba v Bořeticích, Kobylí, Vrbovci nebo Němčičkách.

Zdroj: Vína z Moravy, vína z Čech

3 tipy pro návštěvníky vinobraní:

Plánujte dopředu: Vinobraní jsou velmi populární, takže si včas zařiďte dopravu a hlavně ubytování. Ochutnávejte s mírou: Užijte si víno a burčák, ale nezapomeňte na bohatý program, kvůli němuž stojí za to vydržet v kondici až do konce. Komunikujte s vinaři: Vinaři vám rádi poví o své práci a vínech. Proto se jich nebojte na cokoliv zeptat.

Tak co, už balíte kufry na výlet za moravským a českým vínem? Na zdraví a na viděnou na vinobraní!

