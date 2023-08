Víno snad ve všech možných podobách, spousty veselí, „gastrozážitky“, lidové zvyky i tradiční muzika – vinobraní oslavující novou sklizeň révy je po právu největším vinařským svátkem roku. Už řadu let ovšem platí, že není doménou jenom jižní Moravy. Od konce srpna do konce října se konají snad po celých Čechách. Začneme od západu a budeme se přesouvat na východ.

Sokolovsko:

Svatováclavské vinobraní v Lokti – 30. září–1. října

Na přelomu září a října proběhne již 16. ročník Svatováclavského vinobraní na malebném hradě Loket i v jeho historickém podhradí. Také letos se akce ponese v duchu motta: „Když vchází víno, odcházejí tajnosti.“ Kromě lahodného vína pestrých chutí i barev od vinařů z celé ČR na vás budou čekat pokrmy a pochutiny, které tento jedinečný nápoj perfektně doplní. Program včetně bohatého doprovodného bude probíhat v sobotu 30. 9. od 10:00 do 20:00 a v neděli 1. 10. od 10:00 do 17:00. Více

Litoměřicko:

Litoměřické vinobraní – 16. září

Slavnost sklizně vinné révy patří mezi nejoblíbenější litoměřické akce. Odehrává se na několika scénách, např. na Mírovém náměstí, v Tržnici Felixe Holzmanna, na Dominikánském náměstí či v klubu Baronka. Litoměřické vinobraní bude plné zábavy, kultury, řemeslných stánků, degustací vína i burčáku a také dalších nejen místních specialit. Pořadatelé slibují nezapomenutelný zážitek. Začíná se v sobotu 16. září v 10:00 a vstup je zdarma. Více

Žernosecké vinobraní – 23.-24. září

Velké Žernoseky, to je bezpochyby obec s vinařskou tradicí. Možná vás dokonce překvapí, že Žernosecké vinobraní se poprvé začalo slavit už po skončení 2. světové války. Není čemu se divit, že slavnosti vína jsou tamní největší kulturní akcí v roce. Proto trvá celé dva dny a bude nabitá nejen kvalitním českým a moravským vínem, ale také burčákem, živou hudbou i dobovými představeními. Nebude chybět ani tradiční průvod v čele se žernoseckým Bakchusem – s králem a královnou, dražení obrovitých hroznů, večerní zábava a finální ohňostroj u přívozu. Více

Roudnické vinobraní – 9. září

Zámecký areál v Roudnici nad Labem poskytne opět zázemí populárnímu vinobraní. S akcí se pojí nejenom oslava nové sklizně vinné révy, ale také lákavý doprovodný program plný hudby a zábavy. Koncerty proběhnou na dvou scénách, vystoupí na nich např. David Koller, Wohnout, Sebastian, Petra Černocká, Yo Yo Band, Precedens aj. Zapište si do kalendáře sobotu 9. září, 11:00-23:00. Více

Praha a okolí:

Trojské vinobraní – 9. září

Barokní prostředí Trojského zámku v Praze se začátkem září zahalí do výzdoby plné sladkých hroznů. Oblíbené vinobraní v Troji si pro vás nachystalo česká a moravská vína, burčák, příjemné hudební vystoupení a pro děti řadu atrakcí, jako jsou zábavné hry, tvořivé dílničky či dětský koutek. Letos proběhne již 25. ročník. Více

Svatováclavské vinobraní – 23. září

WINE & MUSIC FESTIVAL – tak nazvali samotní pořadatelé Svatováclavské vinobraní na Svatováclavské vinici u Villy Richter na Pražském hradě. Jedná se o velkou akci svého druhu, protože bude na koštu burčák a více než 50 druhů vín od českých a moravských vinařů včetně vzorků z místní vinice, která je nejstarší u nás Atmosféru doplní gastronomické zážitky, DJs, živá jazzová muzika a jedinečný výhled na celou Prahu. Akce se koná v sobotu 23. září od 11:00 do 19:00, vstupné je 250 Kč včetně degustační skleničky. Více

XXV. Karlštejnské vinobraní – 23.-24. září

Máte-li rádi velké vinařské akce s historickou tematikou, navštivte vinobraní na Karlštejně. Bude se konat o víkendu 23. a 24. září – v sobotu od 10:00 do 21:00, v neděli od 10:00 do 18:00. Vinobraní bude probíhat na několika prostranstvích – před vinařskou stanicí, za mostem, na náměstí pod hradem, dětském hřišti u školy i na samotném nádvoří hradu. Kromě kvalitního vína si užijete průvod se samotným Karlem IV. a Eliškou Pomořanskou, přehlídku gotického odívání, výuku historických tanců, vystoupení polykačů ohně, fakírů a dvorních mágů. Více

Kostelec nad Černými lesy – 26. srpna

Zhruba 40 km východně od Prahy leží Kostelec nad Černými lesy, který se 26. srpna stane dějištěm slavností sklizně vína. Pokud do městečka zavítáte, nadchne nás ochutnávka vín a burčáku od vinařů z Čech a Moravy. Dokonale zaženete hlad tamními delikatesami. A pokud s sebou budete mít děti, zabaví je připravený program. Vinobraní se bude konat od 13.00 do 22.00 hodin. Více

Mělnicko

Mělnické vinobraní – 15.-17. září

Rovnou 3 dny, a to od pátku 15. do neděle 17. září, budou probíhat slavnosti vinobraní v Mělníku. Svá vína a čerstvý burčák nabídnou vinaři nejen z českého regionu. Během víkendu si užijete pestrý doprovodný program na 4 scénách. Zahrají a zazpívají např. UDG, Slza, Pokáč, Ben Cristovao, Vojta Dyk či OffBeat Orchestra. Pochutnáte si na gastronomických specialitách a na své si přijdou také děti, pro něž je připravený speciální program. Během slavnosti si můžete prohlédnout historické centrum, zámek Mělník s vinnými sklepy ze 14. století i mělnického podzemí. Více

Jindřichohradecko:

Vinobraní Třeboň – 9. září

V Třeboni chystají vinobraní na sobotu 9. září. Masarykovo náměstí se zaplní řadou stánků jedním z nejlepších nápojů – lahodným vínem z Čech a Moravy včetně burčáku. Součástí akce se samozřejmě hudební program včetně zábavy pro děti, řemeslný trh a spousty místních delikates. Vstup je zdarma. Více

Svatováclavské vinobraní Kardašova Řečice – 28. října

Až na konec října, sobotu 28., si naplánovali vinobraní v Kardašově Řečici poblíž Jindřichova Hradce. Těšit se můžete na bílé, červené i růžové od českých a moravských vinařů. Celou akci bude doprovázet cimbálová muzika, zábavné soutěže, program pro děti i ohňostroj, který ji zakončí. Více

Jablonecko:

Jablonecké Vinobraní & Dýňobraní v Domě Vína – 15. září

Svátek vína v Jablonci je spojeno s dýňobraním, přehlídkou stovek vyřezávaných dýní ze základních mateřských škol a speciálních škol z Jablonce a okolí. Proto z akce budou nadšeni i děti, které tam čeká řada aktivit a soutěží. Dospělí ale určitě nebudou v ústraní – díky chlazeným odrůdovým burčákům a ochutnávce vín od moravských a českých vinařů nebudou vědět, kam dřív zajít. Atmosféru doladí živá hudba a nebude chybět ani dýňový ohňostroj. Více

Kutnohorsko:

Vinobraní na Kačině – 9. září

Kutnohorsko je kraj zaslíbený vinné révě, které se tam nesmírně daří. Tradiční akcí je společné regionální vinobraní a dožínky v krásném parku empírového zámku Kačina. Vinobraní připomíná tradici vinařství na zámku Kačina, které se zde konalo již v roce 1847. Dožínky zase oslavují konec žní a podporu místních farmářů a zemědělských podniků. Těšit se můžete na krajové speciality – nejen víno, ale i potraviny. Zábavu zaručuje příjemný doprovodný program vhodný i pro rodiny s dětmi. Organizátoři zajistili kyvadlovou dopravu z Kutné Hory a Čáslavi. Více

Havlíčkobrodsko:

Ledeč nad Sázavou – 19. srpna

Přestože v nádvoří hradu v Ledči nad Sázavou pořádají teprve třetí rok, získalo si řadu příznivců. Milovníci vína se mohou těšit na širokou škálu vinařů z Čech a Moravy, žaludky zaplní především lokální pokrmy. Součástí bude doprovodný hudební a zábavný program včetně workshopů a atrakcí pro děti. Začíná se od 12.00 hodin v sobotu 19. srpna. Více

Trutnovsko:

Vinobraní na Kuksu – 9. září

Pojďte si užít již 17. ročník vinobraní v romantickém prostředí barokního zámku Kuks. Koná se v sobotu 9. září od 10:00 do 18:00. Na místě na vás bude čekat zhruba 25 vinařů s více než stovkou vzorků vína i burčákem. Jedinečnou podívanou bude ve 13:00 historická tradice, kdy poteče víno po kaskádovém schodišti jako za dob hraběte Šporka. Upomínkové předměty i dobroty budete moci zakoupit na rozsáhlém jarmarku, k tomu vám bude hrát živá hudba. Děti do 15 let mají vstup zdarma, jinak se platí 250 Kč (v ceně je degustační sklenice). Více

