Kolagen je základním stavebním kamenem našeho těla a tvoří až 70 % bílkovin. Pružná pleť, lesklé vlasy, pevné nehty a funkční klouby – to vše je úloha kolagenu v těle, proto existuje mnoho důvodů, proč byste měli podpořit jeho vlastní tvorbu. V lidském těle se vyskytuje přirozeně a je jeho součástí, ale od 25. roku života tvorba kolagenu v těle klesá, a to až o 1 % za každý rok! Naštěstí na trhu existují doplňky stravy, které pomohou vlastní tvorbu kolagenu stimulovat. Po jakých ale sáhnout a kde je hledat?

Foto: vitalproteins

PROMOTION

Jistě jste už slyšeli o kolagenech v prášku, které vám mohou pomoci v nejrůznějších směrech. Ještě než se pro takový doplněk stravy rozhodnete, bedlivě si prověřte složení. Značka Vital Proteins se už před lety zavázala k tvorbě prémiových produktů na bázi kolagenu a je jedničkou na trhu v USA. Je dokonce tak úspěšná, že s ní spolupracuje i slavná herečka Jennifer Aniston, která se podílí na vývoji některých produktů. V čem jsou tak speciální? Kromě jejich čistého složení mají nejvyšší množství kolagenu na porci na trhu (až 20 g), a to je skutečně hodně.

Zdroj: vitalproteins

Co kolageny Vital Proteins obsahují a jak s nimi pracovat?

Kolageny Vital Proteins obsahují hydrolyzované kolagenové peptidy, což jsou malé, rozpustné částice bílkovin, které pomohou pomoci stimulovat vlastní tvorbu kolagenu. Nejenže jsou složeny z jedné jednoduché ingredience, ale navíc jsou zcela bez chuti i vůně a jsou bioaktivní, což znamená, že je tělo snadno stráví a vstřebá. Cukry, umělá ochucovadla nebo barviva byste v nich marně hledali, stejně tak lepek nebo laktózu. Tip: Kolagenové peptidy v prášku jsou skvělé do teplých i studených nápojů. Stačí jednoduše vmíchat 1-2 odměrky denně do oblíbeného nápoje (ať už do kávy, čaje nebo smoothie) a vypít. A protože jsou bez chuti i vůně, můžete je bez obav přisypat třeba do těsta a nechat upéct.

Na trhu jsou nyní 2 varianty kolagenů. Vital Proteins Collagen Peptides obsahují 20 g kolagenu na porci a jedná se o hovězí kolagen. Vital Proteins Marine Collagen je mořský kolagen z ryb a obsahuje 12 g kolagenu na porci. Oba nabízí stejné výhody, je jen na vašich preferencích, který se vyberete.

Zdroj: vitalproteins

Kdy se můžete těšit na první výsledky?

První výsledky lze pozorovat po 4-6 týdnech pravidelného užívání. Výsledky se liší, nicméně ti, kteří užívají 10-20 g kolagenu denně, sledují první výsledky už po 4 týdnech.

Kde koupíte kolageny Vital Proteins?

Obě varianty Vital Proteins jsou k dostání ve vašich oblíbených lékárnách - Dr.Max, Benu, Pilulka a drogeriích - DM či Rossmann.

Jennifer Aniston, globální ambasadorka a dlouhodobá uživatelka kolagenu Vital Proteins: „Vždy jsem se snažila o sebe a svou pohodu pečovat. To je také důvod, proč jsem již před lety začala používat Vital Proteins.“

www.vitalproteins.cz