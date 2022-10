Již naši prarodiče užívali ve škole a školce rybí olej kvůli obsahu vitaminu D a na tuto zkušenost nevzpomínají moc rádi. Nyní je tu převratná novinka. Vitamin D od IBSA ve formě tenkých plátků, které mají příjemnou pomerančovou příchuť a užívání vitaminu D se tak stane mnohem příjemnějším i bez nutnosti polykání nebo zapíjení.

Všichni si určitě pamatujeme na vyprávění našich rodičů a prarodičů o tom, jak ve školce a škole dostávali na lžičce rybí olej. Vypravování provázené smíchem i úšklebkem, při kterém se jim živě vybavovala nevábná vůně a chuť tohoto oleje. Tento nelahodný olej nebyli nuceni užívat jen tak. Kromě omega-3 mastných kyselin totiž obsahuje tolik důležitý vitamin D, kterého naše strava obsahovala a dodnes obsahuje nedostatek. Ani ten vitamin D, který naše tělo produkuje při vystavení pokožky slunci, často tělu nedoplní potřebné množství, protože v našich zeměpisných šířkách i díky dnešnímu životnímu stylu, nedostáváme slunečního záření dostatek. Potvrzuje se, že až 75 % lidí žijících v naší zeměpisné šířce celoročně trpí nedostatkem vitaminu D. Navíc je vystavování se slunci problematickou záležitostí vzhledem k některým jeho negativním vlivům.

Co vlastně vitamin D v těle zajišťuje? Vitamin D je důležitý pro život každé buňky našeho těla, protože zajišťuje řadu buněčných dějů. Nejznámější z nich je podpora funkce našeho imunitního systému. Podporuje také udržení správné hladiny vápníku a fosforu v krvi a jejich vstřebávání pro udržení zdravých a pevných kostí a zubů. A v neposlední řadě udržuje normální činnost svalů.

Nedostatek vitaminu D mohou provázet zdravotní problémy, jako jsou snížená imunita, únava a vyčerpání, častější výskyt aft a oparů, kožní problémy, oslabené kosti a další. Je proto důležité věnovat dostatku vitaminu D náležitou pozornost.

Vitamin D se přirozeně nejvíce nachází v tučných rybách (tresky, sardinky, makrely, losos), rybím oleji, hovězím mase, vaječných žloutcích a mléčných výrobcích. Jedná se o vitamin D3. Ten se nachází v potravinách živočišného původu a je pro člověka využitelnější, proto se častěji používá v doplňcích stravy. Kromě něj existuje i vitamin D2, který je obsažený v houbách rostoucích na sluníčku.

Zdroje vitaminu D z potravy a slunce jsou omezené, proto se doporučuje jej doplňovat ve vhodném množství ve formě doplňků stravy. Velmi se o důležitosti vitaminu D a jeho vlivu na správné fungování imunity začalo mluvit ve spojitosti s onemocněním covid-19.

Švýcarská společnost IBSA vyvinula speciální patentovanou technologii IBSA FilmTecTM, tenké filmy s obsahem přesné každodenní dávky vitaminu D3, které se v ústech okamžitě rozpouštějí a vstřebávají a mají příjemnou pomerančovou příchuť. Každý tenký film doplňku stravy Vitamin D3 IBSA obsahuje 2000 mezinárodních jednotek vitaminu D3, což je doporučená denní dávka při jeho nedostatku. Filmy jsou jednotlivě zabalené, abyste je mohli pohodlně nosit u sebe a užít kdykoliv bez potřeby polykání nebo zapíjení. Užívá se 1 film denně, pokud si nejste jisti, poraďte se s lékařem.

Z různých důvodů nemohou někteří lidé vitamin D ze stravy správně vstřebávat, a to je další důvod k jeho doplňování do organismu ve správném množství. To se týká hlavně osob s nedostatečnou funkcí jater a ledvin. Chcete-li znát svou hladinu vitaminu D v krvi a zjistit potřebu jeho užívání, je možné požádat lékaře nebo komerční laboratoř o rozbor krve. Udělejte to dříve, než bude zima, aby se hladina vitaminu D stihla doplnit a srovnat a imunita vašeho těla byla na zimu lépe připravená.

Více informací najdete na www.podporujemeimunitu.cz

