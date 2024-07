Zeptali jsme se MUDr. Aleny Kocichové z interního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Foto: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Paní doktorko, v poslední době se začíná hodně mluvit o osteoporóze, co nám k tomu můžete říci?

“Kostní zdraví” se v posledních letech dostává čím dál více do povědomí pacientů i lékařské veřejnosti jako důležitý prognostický parametr. A se stárnoucí populací to je, a bude velké téma. To, proč se osteoporózy tak bojíme, je zvýšené riziko zlomenin a s tím spojených závažných zdravotních komplikací, které významně zhoršují kvalitu i délku života.

Co tedy máme dělat? Jak to můžeme ovlivnit?

Každý z nás dosahuje svého maxima kostní hmoty ve věku 18-20 let. Zhruba od 30 let toto množství pozvolna ubývá. To, co můžeme ovlivnit, je rychlost tohoto úbytku svým životním stylem, dietou a pohybem. V naší zeměpisné šířce bych zdůraznila kromě pohybu hlavně pravidelné doplňování vitamínu D.

Co mají dělat lidé, kteří již osteoporózu mají?

Stěžejní je, kromě přísunu bílkovin, vápníku a vitamínu D3, udržet si dostatečnou svalovou hmotu. Aktivovaný sval stimuluje kostní metabolismus, ve kterém pak převáží složky stavební před degenerativními. I když se to nezdá, je kost, překvapivě, tkáň velmi metabolicky aktivní. Neustále se přestavuje, a to právě podle zatížení. Pokud mizí zátěž, dochází rychle k velké ztrátě kostní hmoty - to vidíme například u pacientů dlouho upoutaných na lůžko nebo u lidí pobývajících delší dobu ve stavu beztíže.

Jak můžeme zjistit, v jakém stavu jsou naše kosti?

Částečně se to můžeme dozvědět z výsledku denzitometrického vyšetření, které nám ukáže stupeň mineralizace - tedy důležitý faktor pevnosti kosti. Nález vždy posuzujeme s ohledem na věk, známé rizikové faktory a také hodnotíme dynamiku v čase. Pokud výsledek vyšetření prokáže osteoporózu, nebo je nález vzhledem k věku významný, mělo by následovat podrobnější vyšetření a nastavení léčby.

Jak se k denzitometrickému vyšetření můžeme dostat?

Díky zlepšujícímu se vybavení zdravotnických zařízení je toto vyšetření již většinou dobře dostupné.

V naší nemocnici ve Frýdku-Místku máme již třetím rokem a významně se tak zlepšila vyšetřitelnost právě u těch nejrizikovějších pacientů, kteří dosud vyšetření unikali: jako jsou špatně mobilní nebo traumatologičtí pacienti již po zlomeninách. Velkou výhodou je také návaznost na osteologickou ambulanci přímo v nemocnici. Tak může být právě u těch nejrizikovějších pacientů bezprostředně zahájena léčba, a může se tak předejít dalším zlomeninám. Víme, že s každou nízkotraumatickou frakturou významně stoupá riziko zlomeniny další. Nejdůležitější ale zůstává prevence osteoporózy. Ideálně by každá žena po menopauze, nejpozději do 60 let, měla znát stav mineralizace svých kostí,

u mužů je doporučeno načasování vyšetření podle přítomnosti rizikových faktorů nebo po 70. roce věku. Tak se včas zachytí pacienti ve zvýšeném riziku nebo s již přítomnou nepoznanou osteoporózou, tak abychom maximálně využili okno příležitosti k léčbě. Nicméně i v případě již vzniklé fraktury máme k dispozici účinné léky.

Jak se můžeme objednat?

Žádanku na vyšetření vypisuje praktický lékař nebo kterýkoli specialista, nyní v rámci preventivního programu nejčastěji gynekolog. Léčbu zahajuje a řídí odesílající lékař, jen v případě komplikovaných pacientů bývá pacient odesílán do osteologické ambulance. Vyšetření bývá prováděno většinou co 2-3 roky, u rizikových pacientů je možno vyšetřovat 1x ročně.

