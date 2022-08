Strašák v podobě zvyšujících se cen za energie nás provází už několik týdnů, marně většina z nás přemýšlí, jak ušetřit. Kromě energií totiž rostou i ceny potravin, služeb, no prostě všeho. Každá ušetřená koruna se teď hodí, jak tedy ušetřit za plyn a elektřinu?

Foto: unsplash.com

Bez energií se neobejdeme

Naši předci to zvládali, my už jsme natolik pohlceni moderní dobou, že si život bez energií nedovedeme představit. Každý večer si doma rozsvítíme, na elektřině nebo plynu i vaříme. Mnozí z nás je využívají i k topení, potřebujeme si nabíjet mobilní telefony, pustit si televizi a mnoho dalších věcí.

Jak za energie ušetřit?

Průměrná domácnost u nás spotřebuje asi 3 300 kWh elektřiny a 850 metrů krychlových plynu ročně. Výdaje za energie šplhají do desetitisíců, díky zdražování se několikrát znásobí. Představa je hrozivá, není tak divu, že hledáme cestičky, jak aspoň trochu ušetřit. Snažíme se rozsvěcet, když je to potřeba, snižujeme o pár stupínků termostat. Zatím to jde, je léto, ale co v zimě?

Porovnejte ceny energií

Cena za energie se skládá ze dvou částí. Tu první reguluje stát a druhou si stanoví dodavatelé energií. Neregulovaná část tvoří kolem 45 % z ceny energie, skládá se ze spotřebované energie a měsíčního poplatku za správu odběrného místa. A právě tady se dá srovnáním nabídek jednotlivých dodavatelů ušetřit.

Nejjednodušší cestu k novému dodavateli mají ti, kdo s dodavatelem energií uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou. Kdykoli a bez poplatku mohou smlouvu vypovědět a dodavatele změnit. Že mezi ty šťastné nepatříte a uzavřeli jste smlouvu na dobu určitou? Ani vy nemusíte smutnit. I vy máte šanci bez sankcí od smlouvy odstoupit v případě:

Zvýšení cen a to do 3 měsíců od okamžiku, kdy vám dodavatel zvýšení cen oznámil.

a to do 3 měsíců od okamžiku, kdy vám dodavatel zvýšení cen oznámil. Změny uživatele nemovitosti

Jakou máte distribuční sazbu?

Nejen pro domácnosti existují různé distribuční sazby. Jakou máte nastavenou vy? Je pro vás ta pravá? Poraďte se se specialistou na energie a ověřte si, že máte tarif nastavený správně.

Není čas vyměnit spotřebiče za novější?

Spotřebiče, které několik let zpět patřily mezi ty nejúspornější dnes patří mezi ty horší. Doba se vyvíjí, stejně tak spotřebiče. Největším žroutem energie v bytě je lednička a mrazák, ty totiž neustále běží. Od věci není ani výměna světelných zdrojů za LED zdroje, které se pyšní nízkou spotřebou a dlouhou životností. Investice do nich je sice vyšší, brzy se vám ale vrátí.

Zdroj: unsplash.com

A co způsob vytápění?

Náklady na vytápění patří mezi největší položku v nákladech na energie. Čím topíte vy? Máte zavedený plyn, topíte elektrickým přímotopem nebo jste vsadili na ekologické dřevo?

Podtrženo, sečteno, jak vybrat dodavatele energie?

Pokud máte na výběr, vsaďte na dodavatele, který vám nabídne ty nejvýhodnější podmínky. Ty by měly odpovídat odběrnému místu, důležité jsou i kvalitní asistenční služby.