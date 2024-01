Stále více firem vyžaduje specialisty a specialistky, kteří se umějí postarat o data a vytěžit z nich potřebné informace. Případně perfektní znalost Excelu požadují i u dalších pozic – od administrativy, přes marketing až po obchod. A to nejen na manažerských úrovních, ale i na nižších pozicích.

V posledních letech pracujeme se stále s většími objemy dat a tím vzniká tlak na rozvoj pokročilejších dovedností například v Excelu nebo firemních databázích. Hybridní způsob práce přinesl i potřebu umět využívat další aplikace Microsoft.

Excel jako nezbytnost

Pokud vám není lhostejná vaše cena na trhu práce nebo se chcete ucházet o novou pozici či nové zaměstnání, nepodceňujte znalost práce s programem MS Excel. K nezbytným znalostem a dovednostem současného zaměstnance v mnoho oborech patří právě porozumění práce s tímto programem „Školení uživatelů programu MS Excel je nejpoptávanější z naší nabídky kurzů, kterých máme stovky. Jeho dobrou či perfektní znalost totiž vyžaduje podstatná část zaměstnavatelů,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy GOPAS a dodáváme: „Nabízíme jak proškolení uživatelů – začátečníků, tak i školení pokročilých dovedností, dále specializované kurzy pro ekonomy, marketéry nebo projektové managery.“

Kde všude například uplatníte znalosti Excelu?

Finanční analýza a účetnictví: Excel je často používán pro finanční analýzu, tvorbu rozpočtů, sledování výdajů a správu účetnictví. S pomocí funkcí a vzorců můžete snadno provádět výpočty, vytvářet grafy a sledovat finanční výkazy. Excel poskytuje širokou škálu nástrojů, jako jsou tabulky s daty a makra, které usnadňují práci s finančními údaji.

Analýza dat a reporting: Excel je mocným nástrojem pro analýzu dat a vytváření reportů. Můžete importovat a manipulovat s velkými datovými soubory, provádět statistické analýzy, vytvářet grafy a vizualizace. Pokročilé funkce vám umožní provádět složité analýzy a vyhodnocování dat.

Správa projektů a plánování: Excel je často využíván pro správu projektů a plánování. Můžete vytvářet plánovací tabulky, sledovat časové osy, přidělovat zdroje a sledovat pokrok projektu. Excel umožňuje také vytvářet Ganttovy diagramy, které vizualizují harmonogramy a vztahy mezi úkoly.

Analýza trhu a marketingové kampaně: Pro marketingové profesionály je Excel cenným nástrojem pro analýzu trhu a správu marketingových kampaní. Můžete analyzovat data zákazníků, sledovat výkonnost kampaní, provádět segmentaci zákazníků a vytvářet reporty. Excel také umožňuje využití funkcí pro vytváření dashbordů a vizualizaci výsledků.

Řízení skladu a logistika: Excel je užitečným nástrojem pro správu skladu a logistiku. Můžete sledovat zásoby, sledovat dodávky, vytvářet inventární listy a sledovat pohyb zboží. Excel poskytuje také možnosti sledování nákladů, plánování dopravy a optimalizaci logistických procesů.

Kromě Excelu se můžete prostřednictvím dotovaných kurzů vzdělávat také v oblastech Microsoft Access a Microsoft Project.

Jak probíhá výuka

Kurzů je opravdu hodně. Můžete si vybrat z prezenčních nebo online kurzů. Výhoda online kurzu je, že se připojíte z pohodlí svého domova a nemusíte řešit dopravu nebo ubytování. Naopak výhoda prezenčního kurzu je, že máte reálný kontakt s lektorem a můžete se poznat s novými lidmi, kteří mají stejné ambice jako vy.

Záleží tak jen na vašich preferencích. Naši pobočku GOPAS najdete neblíže v Brně. Na online kurz se ale můžete připojit odkudkoliv.

Získejte příspěvek až 50 000 Kč

Znáte projekt Jsem v kurzu? Díky tomuto projektu můžete získat příspěvek až 50 000 Kč na vybrané IT kurzy, do kterých spadá i programování.

Přihlášení do kurzu je snadné. Vyberte si kurz na webu www.skola.cz. Po kliknutí na vybraný kurz budete přesměrováni na stránku Úřadu práce, kde se přihlásíte prostřednictvím osobní datové schránky nebo Identity občana a vyplníte přihlášku. Pokud budou údaje zadané do přihlášky kompletní, lze vše vyřídit online. O dalším postupu jste pak průběžně informováni do e‑mailu nebo prostřednictvím účtu na portálu MPSV.