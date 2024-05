Jak ovládat perfektně Microsoft Excel? S dotovanými IT kurzy snadno

Komerční sdělení

Stále více firem vyžaduje specialisty a specialistky, kteří se umějí postarat o data a vytěžit z nich potřebné informace. Případně perfektní znalost Excelu požadují i u dalších pozic – od administrativy, přes marketing až po obchod. A to nejen na manažerských úrovních, ale i na nižších pozicích.

Víte, proč je nutné ovládat perfektně Microsoft Excel? S dotovanými IT kurzy to jde snadno. | Foto: GOPAS, a.s.