Ponořte se do kouzla města, které díky své poloze pod horami a bohatému kulturnímu životu získalo tuto přezdívku. Z radniční věže si můžete užít pohled na panorama majestátních hor, v Geschaderově domě odhalit temné stránky čarodějnických procesů a v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie obdivovat bohatou uměleckou výzdobu.

Malá Vídeň

V roce 1883 cestovatel Jan Havelka ve své knize Cesty po Moravě nešetřil chválou na adresu Šumperka: „Město mile překvapuje výstavností a rozkošnou polohou tak, že ne nadarmo Vídní menší sluje.“ I po 140 letech lze vidět, že moravský buditel a etnograf byl nadšen okolními Jeseníky a velkolepou architekturou nové zástavby, kterou přinesl rozvoj textilního průmyslu v 19. století. Damašek, mezulán, plyš, samet a manšestr tehdy byly neodmyslitelnou součástí Šumperka, kde bohatí vídeňští obchodníci stavěli nejen továrny, ale i přepychové vily a paláce pro sebe a své rodiny. Díky významným architektům město náhle získalo na kráse.

Přijďte a nechte se okouzlit nečekanou noblesou Malé Vídně pod vrcholky Jeseníků. V místním informačním centru si vyžádejte plánek naučné stezky a přeneste se o více než sto let zpět. Pro příznivce mobilních aplikací je k dispozici audio průvodce SmartGuide ve třech jazykových verzích. Tento vševědoucí rádce vás při procházce upozorní na různé zajímavosti. Stačí sáhnout do kapsy a vyzkoušet, co SmartGuide nabízí. Prostřednictvím audio záznamu vám také poutavě vypráví příběhy, zatímco vy se můžete nerušeně kochat malebnými zákoutími historického jádra.

Expozice Čarodějnické procesy

Šumperk nabízí mnoho zajímavostí k objevení. Chcete se dozvědět o kuriózním požáru z roku 1669, který zničil téměř celé město? Nebo zjistit, kde byla šatlava a kudy odsouzenci v čarodějnických procesech šli na svou poslední cestu? Připojte se ke komentovaným prohlídkám a objevte klíčové etapy v historii Šumperka a jeho nejvýznamnější památky. Temnou historii města spojenou se zmíněným honem na čarodějnice detailně popisuje stálá expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě. Moderními technologiemi vybavenou expozicí vás provede hlas samotného inkvizitora Bobliga.

Styl, chuť a zážitek

Šumperk je bohatý na dobrou kávu, skvělé zákusky a další gastronomické zážitky. Venku vás lákají zahrádky a uvnitř příjemná atmosféra útulných i moderních podniků. Pro vyhlášený gastronomický zážitek navštivte hotel a restauraci Perk, kde se vaří z otevřené kuchyně s použitím sezónních surovin od místních dodavatelů. Budova prošla citlivou rekonstrukcí, která jí vrátila předválečný funkcionalistický lesk. Pokud máte raději rychlejší formu občerstvení, vyzkoušejte Cakir’s Burger, nebo J&J Bistro. Pro sladký zákusek k dobré kávě zamíříte do Cukrárny v uličce nebo navštivte Cukrle, kde si pochutnáte na domácích dezertech.

Pro aktivní dovolenou

Šumperk, díky své poloze pod horami, je ideální výchozí bod pro turistiku a cyklistické výlety. Dvě dálkové cyklotrasy vás zavedou do tohoto údolí Desné. Čarodějnická cyklotrasa spojuje česko-polské příhraničí, kde se odvíjely temné dějiny regionu. Moravská stezka sleduje tok řeky Moravy od pramene až k rakouským hranicím. Okolí města nabízí vyznačené okruhy YEScyklo, které uspokojí jak sportovce, tak rodiny s dětmi. V zimě máte ze Šumperka přístup k desítkám kilometrů běžeckých tras různé obtížnosti a k vyhlášeným jesenickým skiareálům.

Město samotné poskytuje skvělé zázemí pro aktivní dovolenou. Moderní aquacentrum, otevřené v roce 2019, nabízí zábavu ve vodě i relaxaci ve vířivce nebo v saunovém světě. V sousedství se nachází oblíbený rekreační areál Benátky s okruhem pro inline bruslení a rybníkem vhodným pro šlapadla. Pro milovníky výhledů je blízko rozhledna Háj.

Za kulturou a poznáním

Šumperk je kulturním centrem regionu. Pyšní se stálým divadelním souborem, což je unikátní mezi městy jeho velikosti. Každý podzim se zde koná oceněný festival Blues Alive, který město promění v centrum této emotivní hudby, přitahující světové bluesové hvězdy.

O zábavu a kulturní vyžití se stará Vlastivědné muzeum s oblíbeným Muzejíčkem pro všechny hravé povahy, Dům kultury, kino Oko a Městská knihovna T. G. Masaryka. Výstavní umění najdete v galerii Jiřího Jílka nebo v Eagle Gallery, jež je vícežánrovým prostorem pro setkávání.

Ať už hledáte pohyb, odpočinek nebo kulturní zážitky, Šumperk vás snadno přesvědčí, proč se mu říká Živá brána do Jeseníků.

