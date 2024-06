Jsme Vitesco Technologies, globální firma, která vyvíjí a vyrábí technologie pro ekologičtější auta.

Vitesco Technologies | Foto: Vitesco Technologies

Naši zaměstnanci jsou pro nás to nejdůležitější. Dbáme na jejich zdraví a spokojenost. Máme programy na podporu fyzického i duševního zdraví. Nabízíme bezplatné poradenství, pořádáme zdravotní přednášky a každý rok organizujeme Dny zdraví, kdy mohou naši zaměstnanci absolvovat lékařská vyšetření a konzultace. Užíváme si také společné chvíle během Family Day, na firemním plese a při mnoha dalších akcích pro zaměstnance a jejich rodiny.

Zdroj: Vitesco Technologies

V České republice působíme ve třech lokalitách – výrobní závody máme v Trutnově a Frenštátě pod Radhoštěm, a vývojové středisko v Ostravě. Aktuálně stavíme nový výrobní závod v Ostravě-Hrušově. Zaměstnáváme téměř 4500 lidí z různých koutů světa. Na našich pracovištích máme 14 národností a podporujeme rozmanitost. V největším závodě v Trutnově pracuje přes 2000 zaměstnanců, včetně mnoha kolegů z Polska.

Zdroj: Vitesco TechnologiesTrutnovská historie sahá až do roku 1993 a kromě výroby se zde nachází i výzkumné a vývojové středisko. Mezi naše klíčové produkty patří senzory, které snižují emise, turbodmychadla, čerpadla a vodní pumpy. Díky našim komponentům jsou moderní auta šetrnější k životnímu prostředí. Trutnovský závod je nejen výrobní centrum plné špičkových technologií, ale také největší zaměstnavatel v okolí. Spolupracujeme s místními úřady na rozvoji regionu a podporujeme místní kulturu, sport a vzdělávání. Pravidelně přispíváme na charitativní projekty a podporujeme školy a spolky. Jsme hrdí na to, že již několik let obhajujeme první místo v soutěži Zaměstnavatel regionu, což bereme jako závazek nejen k udržení kvality, ale také k neustálému zlepšování.

Zdroj: Vitesco TechnologiesNaši zaměstnanci jsou pro nás to nejdůležitější. Dbáme na jejich zdraví a spokojenost. Máme programy na podporu fyzického i duševního zdraví. Nabízíme bezplatné poradenství, pořádáme zdravotní přednášky a každý rok organizujeme Dny zdraví, kdy mohou naši zaměstnanci absolvovat lékařská vyšetření a konzultace. Užíváme si také společné chvíle během Family Day, na firemním plese a při mnoha dalších akcích pro zaměstnance a jejich rodiny.

Vitesco Technologies v Trutnově je místem, kde vyrábíme špičkové technologie pro automobilový průmysl a zároveň pečujeme o své okolí. Neustále hledáme nové způsoby, jak přispět k udržitelnému rozvoji a čisté mobilitě.

Pokud máte zájem o kariéru v naší společnosti, navštivte naše kariérní stránky a prohlédněte si aktuální volné pozice na: Volná místa | Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. (jobs.cz)

Autor: Lubomír Tuček, vedoucí komunikace

Zdroj: Vitesco Technologies