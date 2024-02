Důkaz, že hokejové Vítkovice se rovnají Ostrava a ostravský hokej se rovná především vítkovický hokej. Statutární město Ostrava slaví v roce 2024 sté výročí vzniku takzvané Velké Ostravy, kdy se utvořilo moderní město ve svém základu, v jakém ho známe dnes. Vítkovický hokejový klub oslaví výročí svého města v jedinečných retro dresech v domácím utkání s Kometou Brno 27. února 2024.

Vítkovice se připojí k oslavám 100 let Velké Ostravy retro zápasem | Foto: HC VÍTKOVICE RIDERA

HC VÍTKOVICE RIDERA je již více jak 95 let hrdým a nejúspěšnějším reprezentantem Ostravy v ledním hokeji u nás, v Evropě i po celém světě. Klub, založený v roce 1928 ještě pod hlavičkou SK Moravská Ostrava, se vždy hlásil ke svému původu ve třetím největším městě republiky. Fakt, že po drtivou většinu své historie nenese jméno města přímo v názvu tomu nijak nerozporuje.

Koláž dobových informací ke vzniku tzv. Velké Ostravy v roce 1924.Zdroj: Historická Ostrava

V roce 2024 slaví statutární město Ostrava 100 let vzniku takzvané Velké Ostravy. Tehdy byly položeny základy moderní městské aglomerace, jakou známe dnes. Ostrava se tím přerodila z periferního souměstí několika menších celků v pulsující stotisícovou metropoli rozhraní Moravy a Slezska a i v rámci tehdejšího Československa se stala třetím nejlidnatějším městem republiky. Milník, který je potřeba si připomínat i ve sportovním odvětví, protože i bez něj by ostravský sport jen těžko byl tím, čím je v současnosti.

Nová radnice, vystavěná v letech 1925 – 1930. Po vzniku Velké Ostravy nahradila již nevyhovující Starou radnici, její vybudování je přímým důsledkem vzniku tzv. Velké Ostravy.Zdroj: Historická Ostrava

„I u nás ve vítkovickém hokejovém klubu jsme si vědomi důležitosti stého výročí vzniku takzvané Velké Ostravy. A protože jsme byli vždy hrdým reprezentantem našeho města na ledových kluzištích nejen u nás, ale po celém světě, rozhodli jsme se aktivně přidat k oslavám výročí města a současně také dát vzpomenout na jednu z nejslavnějších ér naší klubové historie,“ říká mediální pracovník HC VÍTKOVICE RIDERA Zdeněk Janiurek.

Pohled na střídačku „výběru Ostravy“ při jednom z exhibičních utkání v roce 1949. Výběr Ostravy tvořili především hráči Vítkovic, na fotografii jsou vidět zřetelně dresy, kterými se současný vítkovický klub inspiroval k vytvoření výročních dresů.Zdroj: archiv HC VÍTKOVICE RIDERA

Retro zápas ve výročních dresech

Vítkovice oslaví 100. výročí města Ostravy retro utkáním, ve kterém současný tým oblékne dresy inspirované historickými trikoty z přelomu 40. a 50. let. „Jsou to dresy, kterým pracovně říkáme ostravské. Primárně v nich na konci 40. let hrávaly tehdejší výběry Ostravy proti nejslavnějším českým a evropským klubům či podobným výběrům v přátelských utkáních. Nicméně mají přímou souvislost i s naším klubem, protože je Vítkovice jako takové nejednou oblékly i v ligových zápasech v první polovině 50. let,“ líčí k dresům Zdeněk Janiurek.

Zadní stranu výročních dresů bude tradičně tvořit jméno a číslo konkrétního hráče.Zdroj: HC VÍTKOVICE RIDERA

Přední straně výročních dresů dominuje vyšívaný heraldický znak města Ostravy.Zdroj: HC VÍTKOVICE RIDERA

Výroční dresy jsou modro-bílé, což jsou historické barvy města Ostravy. Na prsou jim dominuje heraldický znak města Ostravy ve zlatavém erbovním orámování. Nic více. „Nejde o přesnou repliku tehdejších svetrů. Ale současné výroční dresy jsou takřka z devadesáti devíti procent totožné s těmi, ve kterých především vítkovičtí hokejisté nastoupili na domácím ledě proti výběru Stockholmu nebo ve finále Mistrovství republiky 1953 proti pražské Spartě,“ připomíná Janiurek.

Momentka ze zápasu Ostrava – Stockholm z roku 1951. Výběr Ostravy, tvořený tehdy z drtivé většiny hráči Vítkovic, tehdy v Ostravě nastoupil proti mužstvu rovnajícímu se reprezentaci Švédska. Vítkovičtí nastoupili v dresech, kterými se současný klub nechal inspirovat při výrobě výročních dresů. Švédové oblékli trikoty AIK Stockholm.Zdroj: archiv HC VÍTKOVICE RIDERA

Retro zápas 27. února proti Kometě Brno

Výroční zápas v retro dresech k oslavě 100. výročí takzvané Velké Ostravy odehraje HC VÍTKOVICE RIDERA v úterý 27. února od 17:30 hodin proti HC Kometa Brno. Současný tým odehraje v retro dresech celé utkání. Součástí kompletního designu budou samozřejmě i návleky na kalhoty a štulpny. „Děkujeme partnerům klubu i partnerům Tipsport Extraligy, že souhlasili s výjimkou a umožnili nám odehrát celé utkání v těchto výročních dresech bez reklam,“ vzkazuje Janiurek.

Originální hrané dresy půjdou po utkání do veřejné aukce, takže fanoušci mohou získat cenný kousek do své sbírky.

Zdroj: HC VÍTKOVICE RIDERA