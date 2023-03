Rozhodující fáze sezony je tady. Hokejové Vítkovice vstoupí 17. března do play off!

Druhý celek základní části Tipsport Extraligy na svého soupeře teprve čeká, určí jej předkolo.

Vstupenky na první a druhý zápas jsou však již od pátku 10. března v prodeji!

A je to tady! Vrchol hokejové sezony začíná. HC VÍTKOVICE RIDERA uzavřel základní část Tipsport extraligy na výborném 2. místě, ziskem 102 bodů vylepšil historický klubový rekord v počtu nasbíraných bodů, ovšem až nyní začne fáze, která rozhodne, zda sezona úspěšná bude, či nikoli.

„Základní část byla dlouhá, hodně náročná. Nějaké cíle jsme si před sezonou vytýčili, a tak z pohledu cesty za nimi můžeme říct, že základní část byla dobrá, ale zůstáváme pokorní. Žádné rekordy, žádné milníky… To nejdůležitější nás pořád ještě čeká. A já věřím, že se na to všichni nachystáme tak, abychom odvedli sto procent,“ hlásí sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček, sám v minulosti velmi zkušený a úspěšný hokejista.

Vítkovice si druhým místem po základní části zajistily přímý postup do čtvrtfinále play off a na svého soupeře tak zatím ještě čekají. Určí jej právě probíhající předkolo. Ostravané vyzvou celek, který zvládne první kolo vyřazovacích bojů a zároveň skončil v tabulce základní části na druhé nejhůře umístěné pozici.

Ačkoli soupeře zatím Vítkovičtí neznají, vědí už, kdy budou hrát úvodní zápasy čtvrtfinále play off. Série hraná na čtyři vítězné zápasy začne na ostravském ledě v pátek 17. března (od 17:00 hodin) a v sobotu 18. března (od 19:00 hodin). Vstupenky na tato první dvě utkání jsou v prodeji od pátku 10. března, a to jak online na portálu vstupenky.hc-vitkovice.cz, tak také fyzicky na pokladně OSTRAVAR ARÉNY (od ulice Závodní, každý den od 10 do 17 hodin).

O podporu svých fanoušků se Vítkovičtí budou samozřejmě chtít opřít i v klíčových bojích sezony. Ostrava se opět proměnila v hokejové město, modro-bílí měli v základní části třetí nejvyšší návštěvnost celé soutěže, v průměru 6 759 diváků na utkání. „Tady bych směřoval poděkování majiteli klubu a sponzorům, kteří dali dohromady na tuto sezonu rozpočet, ze kterého klub mohl přivést kvalitní hráče, velká jména. Začalo se vyhrávat. Lidé mají na koho chodit. Když mužstvo hraje dobře, zájem roste. Fandové chodí na klub a chodí i na hráče… v podstatě se dá říct, že jsme takoví herci, na které lidé chodí. A je fajn, že jsme diváky zase přilákali. Ukázali jsme, že se tady dá dělat dobrý hokej. Já myslím, že i ty show, co dělá Aleš Stezka po zápase na děkovačce tomu také přispívají. Je vidět, že nejsme jen nějací hokejisté, ale také lidé, kteří mají své emoce a umí si výhru užít s fanoušky. A teď je potřeba, abychom to prodali ještě v play off. Abychom si fanoušky udrželi,“ ví hlavní trenér Vítkovic Miloš Holaň.

