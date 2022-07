Vláčkem Kozel Expres do pivovaru Velké Popovice za zážitky

Komerční sdělení

Dnes to bude JÍZDA. A nebude to jízda ledajaká. Nastupujte, vláček Kozel Expres právě vyjíždí z Prahy do Popovic. Jste-li pochodník, nevadí, těšíme se na Vás úplně stejně, je-li pro Vás ideální prostředek kolo nebo auto, i Vy jste námi srdečně vítán.

Foto: SLAVNOSTI KOZLA