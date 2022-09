Velké domácí i mezinárodní zkušenosti nabízí k řešení vysokých cen energií expremiér Vladimír Špidla.

PhDr. Vladimír Špidla | Foto: Daniel Ort

Prudký růst záloh za energie drtí řadu lidí. A to ještě nevíme, jaké budou po zimě skutečné účty. Vláda ODS se věci začíná věnovat až v posledních dnech. Pracuje pomalu. Pomáhá málo. Jako kdyby si Petr Fiala se svými ministry všimli problému až po prázdninách. Neprobudili je ale lidé, kteří se musejí hodně omezovat. Jinak by jejich příjem na nové zálohy třeba ani nestačil. Všimli si až volání hejtmanů, že elektřinu nebo plyn na příští rok nemají nemocnice, školy ani železnice.

Zdroje samozřejmě jsou. Záleží na tom, na co je chceme použít. A záleží na tom, odkud si je chceme vzít. Dnes je zjevné, že existují skupiny „válečných zbohatlíků“. Jejich mimořádné zisky je třeba zdanit, říká oblíbený expremiér Vladimír Špidla.Zdroj: Daniel Ort

Během léta se vláda rozhodla, že půjčí 74 miliard korun společnosti ČEZ. Podle mě to neměla dělat. Měla za stejné peníze ČEZ, kterému prostředky viditelně chyběly, převzít celý do státních rukou. ČEZ je tak velký výrobce a dodavatel elektřiny, že by díky tomu mohla vláda snadno snížit ceny na celém trhu.

Vláda přitom mohla proti strmému zdražování energií zasáhnout už na jaře. A může to udělat i teď v každé chvíli. Právě na takové situace máme zákon o cenách. Díky němu lze ceny elektřiny nebo plynu určit úředním rozhodnutím.

Pravice se bojí zasáhnout. Čekat, že se trh sám vzpamatuje, je nebezpečné pro lidi i celou republiku.

Je třeba výrazně podpořit ty nejslabší. Osamělé důchodce. Samoživitele. Lidi s handicapem. Mladé lidi čerstvě vycházející ze škol. Zásadní je, aby nikdo nebyl z finančních důvodů od energií odpojen.

Důležité je vyžadovat pravidelnou valorizaci důchodů a zavedení příspěvku k důchodu pro osamělé důchodce.

Je na místě zvýšení hranice pro poskytování dětského přídavku na trojnásobek průměrné mzdy a pravidelná valorizace dětského přídavku minimálně podle inflace. Totéž platí o životním minimu, které nezachycuje vývoj inflace a ztrácí svoji sociální funkci.

Vláda může pomoci i se zdražováním věcí denní potřeby, jako je jídlo. Snížení DPH ale musí jít ruku v ruce s kontrolou, že obchodníci lidem zlevnili zboží.

Cesty, jak zvládnout ceny energií a pomoci lidem, zná Vladimír Špidla. Má zkušenosti, které může využít v boji proti krizi. Byl oblíbeným premiérem. Dnes kandiduje do Senátu na Praze 11, 15 a 22 a v přilehlých obcích.

Chcete, aby váš hlas byl v politice slyšet? Volte do Senátu PhDr. Vladimíra Špidlu 23. a 24. září 2022. Získáte na svou stranu zkušenosti proti krizi. Volte člověka, podle kterého stát musí být oporou.

Chcete vědět víc? Navštivte stránku na Facebooku Špidla do Senátu.

