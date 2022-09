Minulý týden odpovídal na dotazy čtenářů primátor Olomouce Miroslav Žbánek. Vybrali jsme některé zajímavé otázky a odpovědi.

Olomouc dlouhodobě trápí málo parkovacích míst v centru a na sídlištích. Co s tím budete dělat?

Tam, kde to jde, prosazuji vytvoření aspoň pár nových parkovacích míst, ale ne na úkor zeleně. Stejně tak se snažím přimět investory při jednáních k tomu, aby ve svých developerských projektech počítali vždy s místy pro parkování nad rámec povinných norem, protože jinak je to na úkor rezidentů. Principiálně ten problém řeší parkovací politika, kterou jsme nechali zpracovat. Ta sice vytváří nějaké nové lokality pro parkování, ať už úpravou dopravního režimu v ulicích, rozšířením parkovacích ploch nebo případně, což je nejdražší, budováním parkovacích domů, ale ani tak to nepokryje poptávku. Obecně totiž nemáme problém s nedostatkem parkovacích míst, ale s přebytkem aut, a ten stejný řeší většina měst. Děláme prostě, co můžeme, a proto jsme se zaměřili i na parkování dodávek zejména na sídlištích, kde zabírají místa v nočních hodinách rezidentům. Na Tabulovém vrchu, kde jsme pilotně začali, tak už ubylo přes sto dodávek, což uplatníme i na dalších sídlištích. Zároveň jsme podpořili i vznik nového fondu mobility, kam už míří veškeré finanční prostředky vybrané za parkovné ve městě. Z něj se bude hradit výstavba nových parkovacích míst, cyklostezek a další investice pro zvyšování bezpečnosti v dopravě.

Jak to bude se zimním stadionem? Bude ho stavět město nebo podpoříte projekt soukromé firmy?

Obě varianty jsou ve hře. V prvním případě záleží hlavně na tom, zda stát vypíše vhodný dotační titul, protože bez dotace to sami nezvládneme. Na zimním stadionu jsme sice za více než 40 milionů korun opravili střechu, osvětlení, mantinely a šatny, ale jeho celkovou rekonstrukci pořád chystáme. Do plánů však zasáhl covid, nejisté financování a v poslední době i zdražování stavebních materiálů a práce. Městský rozpočet to sám neutáhne, kraj nám taktéž nevyšel vstříc, byť takové zařízení má ve své koncepci sportu. Aktuálně kvůli krácení rozpočtu Národní sportovní agentury žádný dotační titul vypsaný není. Ve druhém případě sice garantuje soukromý investor, že stavbu zaplatí sám, ale chce příslib příspěvků na provoz, tak nyní pracujeme na optimální formě spolupráce. K jednáním jsme přizvali Olomoucký kraj, HC Olomouc a Univerzitu Palackého. Proti spolupráci se soukromým investorem však principiálně nic nemám.

Jakým investicím by se podle Vás měla věnovat budoucí samospráva?

Určitě bych preferoval investice do škol, ať už jde o rozšíření kapacit škol a školek, energetické úspory na školních budovách a kvalitní odborné učebny. To jsou moje priority, protože tady je velký deficit. Upřednostňuji dále investice do vylepšování infrastruktury, to znamená silnic, chodníků, veřejného osvětlení, parků a podobně.

Jak bude Olomouc zvládat zvýšené náklady na energie? Co děláte pro to, aby město situaci zvládlo?

Velkou výhodou Olomouce je, že jsme toto téma začali řešit s předstihem. Už jsme provedli energetický audit a prověřili jsme, kde se dá v budovách magistrátu ušetřit na spotřebě energie. Zjištění z auditu pak uplatňujeme v praktických krocích. Systematicky snižujeme energetickou náročnost našich i školních budov zateplováním. V učebnách se začínají používat taková osvětlení, jejichž intenzitu a tedy i spotřebu si dle potřeby upraví sám učitel. Velkým odběratelem elektrické energie jsou Technické služby Olomouc, které provozují například veřejné osvětlení. Tady postupně nahrazujeme energeticky náročná svítidla mnohem úspornějšími, takže dokážeme na veřejném osvětlení v Olomouci ušetřit přes šedesát procent spotřeby energie. Vyjednali jsme také prodloužení výjimky pro Špičkovou výtopnu Olomouc ke spalování mazutu. Výtopna doplňuje teplo, produkované Teplárnou Olomouc, a slouží jako rezerva. Vláda ovšem podle mě s návrhy řešení zejména pro občany, firmy nebo sportovní organizace zaspala. Zatímco my jsme se na tu situaci předem připravovali.

Některé politické subjekty slibují postavit stovky bytů ročně. Je to reálné? Co chystáte vy?

Byty můžeme stavět pouze na vlastních pozemcích. V tomto směru jsme proto nechali zpracovat koncepci dostupného bydlení i vyhledávací studie. Ty určily lokality – konkrétně při ulicích Před Lipami, Heyrovského a Horova, kde se v různých fázích už začala připravovat i projektová dokumentace na zhruba 200 bytů. Zároveň jednáme s MMR o nastavení dotačních titulů na dostupné bydlení, abychom na ně jako město dosáhli. Ovšem kdybychom měli realizovat sliby některých politických kolegů, co stojí ve volebních letácích, tak by rozpočet města musel být desetinásobný.

Ve městě je málo zeleně, jak to chcete řešit?

Do zeleně směřuje více než 100 milionů korun ročně. Zpracovali jsme pasport a úplně novou strategii městské zeleně a chceme dále rozšiřovat pověst Olomouce jako města květin. Za poslední čtyři roky jsme zasadili několik tisíc stromů a keřů, vysadili 230 tisíc květin a dalších 666 metrů čtverečních letničkových záhonů. Rozjeli jsme projekty výsadby příměstské zeleně i nových alejí. Nově zpracovanou koncepcí chráníme zemědělské pozemky v okolí města a posilujeme tím biodiverzitu. V městských lesích jsme po ničivé kůrovcové kalamitě vysadili přes 4 miliony stromů. Nevzdáváme se ani tématu zeleně na Horním náměstí. V tuto chvíli probíhají jednání s příslušnými orgány památkové péče, architekty a odborníky, jakou formou by bylo možné stromy pro zlepšení klimatu do centra vrátit.

Zadavatel/Zpracovatel: ANO 2011