Celý svůj život má spjatý s Ostravou, a i možná proto je již osmým rokem v týmu hnutí Ostravak.

Vladimír Polák | Foto: Ostravak

Naše povídání začíná slovy z osobního života o tom, že jeho pradědeček v Ostravě od šestnácti let kopal uhlí, a on sám se od šestnácti pravidelně začal objevovat na ostravských jevištích. Veškeré vzdělání získal v Ostravě, tedy od školky na ulici Poděbradova, přes Základní školu na ulici Ostrčilova až po Janáčkovu konzervatoř. První zkušenosti s komunální politikou nabyl v zastupitelstvu Moravské Ostravy a Přívozu. Pak si dal na čas pauzu a v roce 2014 přijal nabídku kandidovat do Zastupitelstva města Ostravy za hnutí Ostravak. „Hnutí Ostravak mi přišlo jako ideální a potřebné v komunální politice z hlediska různorodé odbornosti svých zástupců. Příkladem mohou být docentka Vozňáková s praxí vysokoškolského pedagoga v oboru ekonomie, Michal Mariánek pracující celý život v sociální oblasti, doktor práv, podnikatel a zkušený developer Lukáš Semerák, stejně tak jako docent Jančík, odborník na ekologii či doktor Málek primář z ostravské nemocnice. Všichni zmínění, ale i ostatní kolegové nejen svým vzděláním, ale také zkušenostmi z komunální politiky mají co nabídnout,“ říká Vladimír Polák.

V současné době působí Vladimír Polák, kterého většina Ostravanů zná jako herce, jako zastupitel města Ostravy, dále jako předseda kulturní komise a člen komise Muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické. Na dotaz, jak lze vše skloubit a stihnout říká. „Některé dny jsou hektičtější, ale když se chce, všechno jde. Každý zastupitel a člen komise má své civilní zaměstnání, takže nejsem nijak výjimečný.“

Vladimír Polák při pomoci seniorům v době nouzového stavuZdroj: Jan Vlček

Jako předseda kulturní komise využívá svých profesních zkušeností, kdy dvacet šest let své herecké profese působil v činohře Národního divadla Moravskoslezského. Nyní spolupracuje se soukromým divadlem Mír. Před dvaceti lety vedl projekt Pravidelných večerů poezie, kdy na rozdíl od autorských čteních dostávala přednost interpretace herců. Před čtrnácti lety byl spoluzakladatel společnosti, která do Ostravy přivedla projekt Letních Shakespearovských slavností. Byť společnost po letech opustil, dodnes je součástí jako herec. Díky všem těmto zkušenostem má nadhled a zná skutečné slabiny v oblasti kultury ve městě. Po celou dobu své působnosti v kulturní komisi usiluje o navýšení finančních prostředků pro granty. A to z důvodu, že Ostrava má v kultuře velice mnoho kreativních a nadaných lidí. Mají-li být hesla „zachraňme odliv mladých lidí z regionu“ prakticky naplněna, tak jeden z jasných a praktických kroků je finanční podpora jejich kulturních projektů.

Vladimír Polák při moderování akce na TJ Unii Hlubina – slavnostní otevření nové tribunyZdroj: Jan Vlček

Druhým úhlem pohledu jsou tzv. tvrdé investice do kultury. Zde se názory zastupitelů různí z hlediska priorit. „Ostrava ztratila možnost velkého projektu multižánrového centra, u jehož zrodu jsme jako hnutí stáli. Mělo se jednat o místo pro realizaci kreativních lidí z různých oblastí umění. Projekt, který měl být v sousedství rekonstruovaných Jatek, by doplňoval možnost zkulturnění oblasti Stodolní ulice, byl však současným vedením města odmítnut,“ uvádí Polák. Největší investicí v oblasti kultury je bezesporu koncertní sál pro Janáčkovu filharmonii. „Bohužel realizace je finančně tak nákladná, že město bez pomoci státu a kraje ji samo nemůže financovat. Výběr návrhu Stevena Holla proběhl v době předcovidové a v době před krizí vzniklou následkem ruského vpádu na Ukrajinu. Následky inflace a všeobecného nárůstu stavebních prací tímto dostanou další ránu a dokončení realizace tak náročného projektu nebude snadná. Pokud v této věci výrazně nepomůže stát, nedokázal bych koncertní sál vzít jako další argument v prohloubení zadluženosti města,“ doplňuje V. Polák.

Vladimír Polák si je vědom nutnosti hledat v oblasti kultury i prostředky, které je nutné optimalizovat. „Pakliže existují projekty, kdy podpora města jsou jedna koruna a dalších devět projektů získá vícezdrojovým financováním, pak existence obchodních společností města, jedním slovem kulturáky, v režimu hlavní náplně v pronájmu prostor a pouhým přeprodáváním kulturních produktů uměleckých agentur nedosahují takové efektivity. A tam kde soukromý či nezávislý sektor v oblasti kultury funguje, není potřeba subvencovat a vytvářet konkurenci. Oblast kultury, stejně jako jiné oblasti, se vyvíjí. Před třiceti lety bylo místo pro kulturu pouze městský kulturák a divadlo zřízené městem. Dnes existuje řada nezávislých klubů a celoročních projektů,“ končí naše povídání Vladimír Polák.

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

Zadavatel: Ostravak, hnutí občanů

Zpracovatel: Ostravak, hnutí občanů