Vlakové dobrodružství v srdci Alp

Komerční sdělení

Využijte letních nebo také posledních krásných podzimních dnů a vydejte se na prodloužený víkend za vlakovým dobrodružstvím, které je až překvapivě blízko našim hranicím. Do švýcarského kantonu Graubünden se z Prahy dostanete autem za 7 hodin nebo využijte přímý noční lůžkový vlak ČD – večer nastoupíte, povečeříte ve vlaku a ráno se probouzíte už ve Švýcarsku. A právě zde vás kromě neskutečně krásné alpské přírody a vrcholů čekají nejznámější švýcarské vlaky – panoramatický vlak Bernina Express a Glacier Express, které v Graubündenu provozuje železniční společnost Rhétská dráha. A to není vše, co vás zde čeká.

Foto: © Rhätische Bahn AG