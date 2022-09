Vliv pandemie Covid-19 na digitalizaci české společnosti

Komerční sdělení

Odborníci jsou přesvědčeni, že dva roky pandemie značně proměnily chápání a postoje společnosti k digitálním technologiím. Šetření mezi domácnostmi ukázalo, že lidé nabyli znalosti a kompetence digitální technologie používat a do jisté míry je i kreativně využívat. Většina ale již cítila určitou únavu náhlým skokem do digitálního světa a ráda by se vrátila zpět do přirozenějších režimů přímého osobního kontaktu.

Foto: iStock