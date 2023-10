Více než stovka obcí severozápadu Čech si postupně osvojila již třicet let fungující systém společné péče o veřejné vodovody a kanalizace…

Foto: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Rozhovor s Alexandrem Žákem, předsedou Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a starostou města Toužim

Proč se obce v 90. letech rozhodly spolupracovat v oblasti vodovodů a kanalizací?

Do 90. let se o vodovody a kanalizace staraly státní podniky. Po jejich decentralizaci tato infrastruktura, včetně povinnosti starat se o její provoz a rozvoj, přešla do rukou měst a obcí. Řada z nich se pak rozhodla spolupracovat a využívat společná zařízení. To byl i případ Karlovarska, kde 40 obcí založilo v roce 1993 sdružení pro správu a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací. K němu se postupně přidávali další členové z okolních regionů, až vzniklo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Dnes tvoří naše sdružení 105 obcí ze čtyř krajů, stále však vstupují nové.

Kdo tedy vlastní vodovody a kanalizace?

Vodohospodářská infrastruktura u nás je a vždy byla plně ve vlastnictví obcí. Obecní majetek členové pouze vkládají do správy sdružení, mohou s ním však kdykoli vystoupit. Sdružení také hospodaří se společnou regionální infrastrukturou. Provoz i rozvoj tohoto zařízení pro obce zajišťuje na základě smlouvy odborný provozovatel, společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, neboli Vodakva.

V čem je západočeský vodárenský model výjimečný?

V České republice existuje řada modelů, které řeší vlastnictví a provozování vodovodů i kanalizací. Model, který využívá naše sdružení, je výjimečný v několika ohledech. Především jde o dobrovolný svazek. Obce vstupují i vystupují zcela svobodně a nemají majetek vázaný v akciích, jako u jiných vlastnických společnostní. Všichni členové společně a rovným hlasem rozhodují o investicích i jednotné ceně vody. Solidárně řeší jak rozvoj infrastruktury, tak úroveň provozních služeb. Sdružení je navíc dominantním vlastníkem provozovatele, společnosti Vodakva, a má tak nad ním plnou kontrolu.

Jaké jsou výhody tohoto modelu?

Obrovská výhoda je především v oblasti investic do vodovodů a kanalizací. Vzájemná spolupráce obcí v rozsáhlém celku, doplněná odbornou podporou velkého provozovatele, umožňuje vytvářet dlouhodobé koncepce, sdílet společná zařízení a hledat ta nejlepší technická řešení za co nejnižší cenu. Investice se navíc hradí z příjmů sdružení, bez zatěžování obecních rozpočtů. V celém území je také zaručena vysoká úroveň provozních služeb, s nejmodernějším technickým zázemím. To vše přitom za cenu vody, která je dlouhodobě pod republikovým průměrem.

Jak se připravují investice do vodovodů a kanalizací a z čeho se platí?

Investiční plány vychází jak z potřeb obcí, tak z návrhů techniků Vodakvy. Sdružení spolupracuje s odborníky provozovatele nejen při přípravě projektů, ale také při hledání dotačních podpor, výběru dodavatele i dozoru nad stavbami. Ve výběrových řízeních je vždy rozhodující nejnižší cena. Hlavním zdrojem sdružení na investice je nájemné, které mu hradí Vodakva z vybraného vodného a stočného. Využíváme také dividendy ze zisku této společnosti, tvořeného i dalšími zakázkami. Provozovatel přímo hradí opravy i část modernizací. Vlastní zdroje se doplňují půjčkami a dotacemi. Obce přispívají pouze na své rozvojové projekty. Každý rok se takto do infrastruktury investuje až 300 milionů Kč, což odpovídá zhruba polovině vybraného vodného a stočného.

Kam se posledních 30 let investovalo?

Na našem území je nedostatek kvalitních podzemních zdrojů vody. Prioritou pro nás tedy již od počátku bylo rozšiřování a propojování skupinových vodovodních systémů, zásobených upravenou vodou z přehradních nádrží, které postupně nahradily problematické lokální zdroje. Investovali jsme do výstavby nových vodovodů i souvisejících objektů. Obrovským rozvojem prošla také oblast odvádění a čištění odpadních vod. Rozšiřovaly se kanalizační sítě, opět s využitím regionálních systémů, kdy se odpadní vody většinou pomocí čerpání dopravují na centrální čistírnu, vybavenou nezbytnou technologií. Čistírny prošly intenzifikací, postavila se i řada nových. V posledních letech dochází k výraznému zpřísňování legislativních předpisů. Na to odpovídáme investicemi do moderních technologií, které spolu s automatizací a digitalizací zvyšují zabezpečení provozu. Stále pokračujeme v dostavbě chybějících částí sítí i investicích do modernizace vodárenské infrastruktury.

Jak dnes vypadají vodovody a kanalizace v regionu?

Sdružení se dnes stará o téměř 2 500 km sítí a 700 vodárenských objektů. Tato rozsáhlá infrastruktura zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění i čištění odpadních vod pro zhruba 200 000 obyvatel na Karlovarsku, Tachovsku, Sokolovsku, Chomutovsku, Rakovnicku a Lounsku. Téměř 90% z nich má pitnou vodu ze čtyř skupinových vodovodů: karlovarského, žlutického, tachovského a stříbrského. Na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod je napojeno 95% obyvatel. Kvalitní síť vodovodů a kanalizací na vysoké technické úrovni je u nás k dispozici prakticky všem obcím nad 400 obyvatel. Regiony sdružení tak patří mezi nejlépe vybavené vodárenskou infrastrukturou v celé ČR.

Přijďte se podívat do Krajské knihovny Karlovy Vary na výstavu mapující historii Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Dozvíte se, jak se od 90. let v celém regionu postupně stavěla moderní vodárenská infrastruktura, která dnes zajišťuje bezproblémovou dodávku kvalitní pitné vody i odvádění a čištění odpadních vod pro ochranu přírodních zdrojů. Chcete vědět, odkud se bere voda ve vašem vodovodu a jak se čistí odpadní vody? I to se dozvíte na výstavě, která bude k vidění po celý listopad.