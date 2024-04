V Nadačním fondu Mathilda předáme letos již 100. vycvičeného vodicího psa. A děláme toho mnohem víc.

Výcvik vodicích psů ve skupině | Foto: Nadační fond Mathilda

„Haf! Ahoj! Jmenuji se Antony, ale páníček mi říká Toník, Toníček, taky někdy „ty kluku ušatá“ a má mě moc rád. Jsem labradorský retrívr, je mi 8 let a jsem kus chlapa. Ale hlavně – mám strááášně důležitou práci. Jsem totiž vodicí pes.

Můj páníček je nevidomý a je tedy na mně, abych byl jeho očima. A taky se na mě musí vždycky spolehnout. Je to tedy někdy v pražském provozu dřina, ale jelikož jsem se pilně učil a měl moc hodnou a šikovnou paní cvičitelku, úspěšně jsem složil před lety mezinárodní zkoušku IGDF (International Guide Dog Federation) a dnes jsem ostřílený mazák a po Praze se proplétáme jako nic. A dovedu toho hodně, nemyslete si. Tak třeba umím vyhledat přechod pro chodce, zastávku MHD, dveře do domu či bytu, vstup do metra a tam eskalátory, schody (a mimochodem umím rozlišit schody nahoru a dolů, heč), vím co to je doleva a vpravo, najdu odpadkový koš, sloupek semaforu, také umím podávat věci, které páníčkovi upadnou, najít mu odloženou hůlku a spoustu dalších dovedností.

A protože jsem skromný pes, nezmiňuji se o tom, že zvládám veškeré povely poslušnosti. To jsem šikula, co? Teď si asi říkáte, že jsem dokonalý (zase ta skromnost). Tedy jen mezi námi, mám pár slabostí, strašně rád baštím. Kdyby mě páníček nehlídal, ach jo, byl bych asi už jako sud. Já vím, že to nejde, ale bylo by to krásný. Ještě jsem velký mazel a hravý jako kotě, no raději štěně. A taky se po práci strašně rád natáhnu na pohodlný pelíšek.

Vychovali a vycvičili mě v Nadačním fondu Mathilda, který toho pro nevidomé dělá opravdu hodně. Kromě vlastního chovu, předvýchovy a výcviku vodicích psů vybudoval a provozuje rozsáhlou digitální knihovnu pro zrakově postižené (dkzp.cz), která obsahuje přes 30 000 digitalizovaných knih, tisíce filmů a seriálů s audiopopisem a pro nevidomé hudebníky stovky notových zápisů v braillském notopisu, máme také vlastní keramický Mathelier pro hmatové modelování, kde z rukou nevidomých tvůrců vycházejí krásné výrobky. A je toho mnohem víc.

Vodicí pes je v městském provozu jako doma.Zdroj: Nadační fond Mathilda

Mrkněte se na www.mathilda.cz. Všechno je však velice nákladné. Podpořte nás, prosím, i Vy! Pomoci můžete buď DMSkou ve tvaru DMS OKO 90 nebo 190 na číslo 87 777 (Cena DMS činí 90 nebo 190 Kč) nebo platbou na dárcovský účet 8504 8504 / 0300. Děkujeme. Váš Toník.“

Zdroj: Nadační fond Mathilda