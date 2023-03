U příležitosti Světového den vody vodohospodáři z Povodí Odry zpřístupní veřejnosti přehrady Slezská Harta, Kružberk a Šance.

Foto: Povodí Odry, státní podnik

V rámci Dne otevřených dveří bude možné v sobotu 25. března 2023 od 9:00 do 15:00 (poslední vstup 14:30) kromě uvedených vodních děl navštívit také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49.

„Po covidové pauze letos opět otevřeme pro veřejnost tři vodní díla ve správě státního podniku Povodí Odry. Zavřené musí zůstat přehrady Žermanice a Morávka z důvodů probíhajících rekonstrukčních a údržbových prací. Stejně jako v minulých letech bude možné navštívit současně vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře v Ostravě,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Motto letošního Světového dne vody, který připadá na 22. března,

je „ Urychlení změn“ prostřednictvím partnerství a spolupráce (Accelerating Change). Zdroj: Povodí Odry, státní podnik



Vodohospodáři tak umožní zájemcům nahlédnout do běžně nepřístupných míst přehrad. V Ostravě kromě zajímavostí z prostředí vodohospodářského dispečinku a vodohospodářských laboratoří návštěvníci mají možnost získat 25% slevu na 1 rozbor vody ze studny, bazénu nebo domovní ČOV, určený pro nekomerční účely. Stačí v sobotu 25. 3. 2023 navštívit vodohospodářské laboratoře nebo si vytisknout kupón, který bude ke stažení na webových stránkách Povodí Odry (www.pod.cz) od 15. do 31. března 2023.

Zde budou také další pokyny ke správnému odběru vody.

Dovolujeme si upozornit, že rezervace pro vstup není možná.

Organizace zpřístupnění vodních děl je rozdílná, podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách státního podniku Povodí Odry: www.pod.cz

Zdroj: Povodí Odry, státní podnikSoučasně si dovolujeme informovat o zahájení provozu Informačního centra na vodním díle Šance a to od 4. května 2023 od 10:00. Pro zájemce tak bude informační centrum přístupné až do konce září 2023 a to každý týden od čtvrtku do neděle. Více na webových stránkách Povodí Odry.