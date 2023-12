Vojenská střední škola s tradicí

Komerční sdělení

Vojenská střední škola působí v Moravské Třebové již téměř 90 let. Za dlouhá desetiletí prošel areál školy mnohými proměnami, změnami názvů, rozličnými formami studia, a to až do dnešní podoby.

Vojenská střední škola působí v Moravské Třebové. | Foto: VSŠ a VOŠ MO