JIŘÍ MACEK, Vrchní obchodní sládek pivovaru Velké Popovice Vojtěch Homolka je s pivem spojen odmala, pivovarské řemeslo mu učarovalo už v dětství. „Pocházím z Popovic a jako kluk jsem chodil do pivovaru za svými rodiči, kteří tam pracovali. Tam začala moje touha poznat pivo blíže. Základem je teorie, proto následovaly roky studia. Ovšem nenahraditelná je praxe. První pivovarskou štací bylo umývání tanků v ležáckém sklepě, pracoval jsem poté na různých výrobních pozicích. Moje pivovarská cesta začala před dvaadvaceti lety a v současnosti pracuji na pozici vrchního obchodního sládka. „Zodpovídám především za kvalitu čepovaného piva v hospodách a restauracích,“ vysvětluje.

Foto: Plzeňský Prazdroj, a. s.

Pivo Kozel je tradiční česká značka. Jakou roli v něm hraje kvalita?

Vysoká a vyrovnaná kvalita našeho piva je pro nás to nejdůležitější. Základem jsou kvalitní suroviny. Pečlivě si hlídáme vlastnosti a parametry všech surovin, ze kterých pivo vaříme. Další významná oblast je zařízení. Díky moderním technologiím máme výrobní proces neustále pod kontrolou. A za kvalitou také stojí všichni zaměstnanci pivovaru.

Jedna věc je dění v pivovaru, druhá pak nastává v restauraci.

To je pravda. Spotřebitel vidí pouze finální péči o pivo – čepování, případně mytí skla. Ale než se pivo dostane do sklenice, je potřeba dbát na správnou skladovací teplotu, na pravidelnou sanitaci pivního vedení, na správný tlačný plyn nebo na dobu naražení sudu. Spotřebitel to pozná tak, že má pivo po načepování hustou krémovou pěnu a po napití kroužkuje. Než se pivo dostane před hosta na stůl, je třeba dodržovat důležitá pravidla správné péče o pivo a čepování. Je to zodpovědná činnost, na jejímž konci může být dvojí efekt. Buď že se do piva zamilujete, nebo si další neobjednáte.

Důležitou součástí pivní kultury je sklenice, že?

Přesně tak. Sklenice musí být dobře umytá, vychlazená a mokrá. Ideální je, aby výčepní pivo načepoval na jeden zátah, protože tak si zachová svoje přirozené chuťové vlastnosti. Důležitá je pěna, která by měla být krémovitá a neměla by mít bublinky. Pokud spatříte ulpívat na stěně bubliny, pak je jasné, že sklenice byla špatně umytá anebo byla suchá. Velké bubliny znamenají, že pivo bylo čepované z velké výšky nebo velkou rychlostí. Velké bubliny a rychle se rozpadající pěna značí patrně to, že je sklenice mastná.

Jakou roli v kvalitě piva hraje obchodní sládek - tedy vy?

Naší rolí je hospodskému pomáhat kvalitu čepovaného piva zlepšovat, a tím pádem zlepšovat i zážitek s naším pivem. Staráme se o školení výčepních a o jejich vzdělávání. Také prostřednictvím sociálních sítí, kde máme na Facebooku a Instagramu profil Sládci v akci, seznamujeme spotřebitele s tím, jak má vypadat správně načepované pivo, a i s tím, jak to vypadá v pivovaru.

Cítíte, že hospodští v regionu změnili v poslední době přístup k péči o pivo?

Přibývá míst, kam si člověk může zajít na dobře ošetřené pivo. To znamená, že pro hospodské je kvalita čepovaného piva důležitá. Zároveň mě těší to, že zároveň s kvalitou piva stoupá i úroveň prostředí, servisu a jídla.

Jak reagují spotřebitelé na přístup hostinských k péči o pivo?

Spotřebitelé přirozeně vyhledávají kvalitní zážitek. Tady platí, že spokojený spotřebitel se do hospody vrací častěji a je ochotný utratit více.

Zdroj: Plzeňský Prazdroj, a. s.