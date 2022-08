Volary jsou malé šumavské městečko na hranicích Národního parku Šumava. Jejich vznik je spjat se starou obchodní stezkou, kterou do Čech proudila především sůl. Díky své poloze a dopravní dostupnosti nabízí Volary více než kterékoli jiné místo na Šumavě a rozmanitost nabídky je až neuvěřitelná. Nejvyšší šumavské kopce, prales, jezero a horské řeky, památky, běžkařské i pěší trasy, cyklostezky. O tom, co Volary můžou nabídnou, jsme si povídali se starostou Vítem Pavlíkem.

Vít Pavlík, starosta městaO Volarech je poslední dobou více slyšet a stávají se vyhledávanou turistickou destinací. Co nového nabízí?

Vlastně to, co vždycky, tedy přesněji řečeno posledních třicet let. Jen jsme s tím začali více pracovat. Krásná příroda v centru Šumavy, vynikající vlakové spojení, zajímavá historie a poměrně silný genius loci.

Jak jste s tím začali více pracovat?

Bylo a je třeba lidem říci, že Volary jsou zajímavým místem. Že mají co nabídnout. Něco, co jinde nenajdou.

Například?

Zmínil jsem vynikající vlakové spojení. Volary jsou největší železniční uzel na Šumavě. Vlaky odtud míří do čtyř stran. A na samá zajímavá místa. První trať vás zaveze pod Boubín a do Vimperka, kde je nově zrekonstruovaný zámek s muzeem. Druhá na Lipno, třetí směr míří přes Mrtvý luh kolem Stožecké kaple k Třístoličníku a na bavorské hranice. A konečně čtvrtá trať vede kolem Boleticka do Prachatic. Každá z tras je jinak zajímavá a nabízí bezpočet cílů. Už samotná jízda vlakem po šumavských lokálkách je jedinečným zážitkem. Nikde na Šumavě železnice nenabízí tolik jako zde.

A jak na ni více upozornit?

Největší pozornost asi upoutá Šumavské léto s párou, kdy Volarsko brázdí historický vlak tažený parní lokomotivou. Železnici je věnovaná nově upravená expozice v místním muzeu. Obě tyto věci přitáhly velký zájem médií a dostaly se tak k potencionálním návštěvníkům města. Dalším bonusem, který železnice nabízí a který je hojně využíván, jsou cyklovlaky, které zpřístupní i místa, kam se autem nedostanete.

Ale jen s železnicí si asi nevystačíte?

To rozhodně ne. Je třeba nabídnou program na celý týden, a navíc myslet i na rodiny s dětmi či seniory. V okolí je spoustu míst, která se vyplatí navštívit. Třeba Soumarský most. I sem můžete vyrazit vlakem nebo po nové cyklostezce z Volar. Nachází se tu muzeum linie lehkého opevnění z doby před druhou světovou válkou, vyhledávaná výletní restaurace a v neposlední řadě Naučná stezka Soumarské rašeliniště.

Volary mají unikátní křížovou cestu, podívat se můžete na menhiry, kde si ti vnímavější mohou vyzkoušet, jakou energii vydávají jednotlivé kameny. Je zde nedávno zrekonstruovaný plavecký bazén se saunovým světem, před pár týdny nově vybudovaná pumptracková dráha a zapomenout nesmíme na konopné lázně. Velký zájem je o pečení chleba a pekařských výrobků v peci v muzeu. Populární jsou i výpravy po stopách Krále Šumavy a dalších převaděčů. I to patří k obrazu Volar. Možností, jak prožít dovolenou ve Volarech, je opravdu hodně.

V oblasti cestovního ruchu razíte slogan Volary – dřevěné srdce Evropy. Co hlásá?

Volary jsou s dřevem bytostně spjaty. Ještě pod druhé světové válce byli největším dřevěným městem v Evropě, a ještě dnes se zde nachází půldruhého tuctu dřevěných domů zcela ojedinělé architektury, kterou sem přinesli pastevci ze Štýrska či Tyrolska někdy v šestnáctém století. V Čechách v podstatě nikde takové stavby nenajdete.Volary byly proslulé svojí truhlářskou a vůbec dřevařskou tradicí. Místní odborná dřevařská škola produkovala vynikající řemeslníky, kteří se ve světě rozhodně neztratili.

Jak si tuto tradici připomínáte?

Pozornost poutají samy o sobě již zmíněné volarské domy, což je dneska vlastně již odborný architektonický pojem. Několikrát do roka o nich natáčí pořad některá z televizí, jsou o nich odborné studie i diplomové práce. Největší připomínkou jsou však tradiční dvoudenní slavnosti dřeva, které se letos konají již po osmadvacáté. Zde najdete téměř vše, co se práce se dřevem týká a k tomu bohatý kulturní program. No a jako takovou stálou a zajímavou připomínku jsme nad městem u cyklostezky vztyčili opravdové dřevěné srdce, které se těší zájmu fotografů nejen pro své zajímavé ztvárnění, ale je odtud pěkný výhled na město, na východ slunce či měsíce.

Volary však nepatří pouze dřevu, ale i výtvarnému umění.

Asi myslíte Výtvarný workshop Volary, který se právě v těchto dnech koná již po sedmé. Letos se ho účastní šestnáct výtvarníků z osmi zemí a za oněch sedm let bylo vytvořeno úctyhodné množství děl, které mají velký potenciál proslavit Volary i z tohoto úhlu pohledu.

A pak je tu pochod smrti.

Jde o velice tragický úsek našich dějin, kdy na sklonku války do Volar dorazil pochod zbídačených židovských žen. Vyžádal si stovky obětí a bezmála devadesát je jich pochováno na místním židovském hřbitově. Přestože jde o událost velice tragickou, pro její apel jsou Volary známy po celém světě.

Volary leží nedaleko hranic a většina jejich obyvatel musela po druhé světové válce odejít. Jaké máte vztahy se zahraničím?

Velice přátelské a stále více se prohlubující. Jen za posledních pár měsíců se uskutečnilo několik setkání v různých podobách. Jednáme o spolupráci, o přeshraničních projektech. Například před pár dny Volarští získali druhé místo v soutěži šňupání tabáku v bavorském Perslesreutu, reprezentanti hned několika bavorských a rakouských měst se zase chystají na naši soutěž o Volarský dřevák v rámci Volarských slavností dřeva.

Turistům mají tedy Volary co nabídnout. A co místním?

Přestože platí, že to, co máme doma, většinou nevidíme, vše zmíněné se nabízí i nám. Máme vše přímo na dlani. Přestože poslední roky zkomplikoval covid a nyní krize spojená s válkou na Ukrajině, snažíme se život ve Volarech zpříjemňovat a zlepšovat. Ale největším přínosem je to, že můžeme žít na tak krásném místě.

