Místo planých slibů či smělých plánů děláme, stavíme a rozvíjíme infrastrukturu města, která bude sloužit Kladeňákům na desítky a desítky let dopředu.

Nebojíme se investovat do rozvoje města. Pro letošní rok jsme zajistili nejvyšší rozpočet v historii a na investice směřuje rekordních bezmála 850 milionů korun.

Po minulých volbách, které jsme jasně vyhráli, přišel komplot neuvěřitelného slepence politických stran. A po dvou letech dopadl tak, jak dopadnou musel. Naprostým fiaskem. Koalice téměř všech stran pod vedením ODS, která měla jedinou touhu a cíl vládnout, se ukázala jako zcela nefunkční. Rozvoj města se prakticky zastavil. Je patrné, že investovat, vytvářet a rozvíjet se na radnici bez naší účasti nikomu příliš nechtělo.

Ba co víc, slepenec začal na radnici ničit v podstatě vše, co bylo od nás dobře rozjeté a nastavené. Když jsme se v polovině volebního období vrátili zpět, s obrovským úsilím jsme začali zachraňovat, co se dalo.

Zajistili jsme realizaci významných projektů, které celkově podstatně zlepší dopravní situaci. Kultivujeme prostředí, staráme se o chodníky a silnice, navyšujeme počty parkovacích míst, revitalizujeme prostranství a ulice. Pečujeme o naše krásná sportoviště, rozvíjíme je a modernizujeme. Rekonstruujeme a zabezpečujeme budovy škol a školek.

Významně podporujeme sport a sportovní kluby, pořádáme kulturní akce na velmi vysoké úrovni. Vytvořili jsme podmínky pro špičkově fungující divadlo, které mimochodem byla bývalá koalice ve složení ODS, Kladeňáci (dnešní PirStan resp. Opravíme Kladno), SPD a dalších ochotná zničit během krátké chvíle a málem se jí to i povedlo…

Reorganizovali a výrazně jsme navýšili prostředky pro městskou policii, která se stala špičkou v republice, protože bezpečnost našich občanů a boj s nepřizpůsobivými považujeme za jednu ze svých priorit.

Díváme se do budoucna, proto kupujeme do vlastnictví města areál La Park, jemuž chceme vrátit lesk a najít mu využití pro všechny Kladeňáky.

Během polovičního času na radnici v tomto volebním období jsme místo prázdného tlachání a reakcí na nesmyslné útoky opozičních rádoby odborníků pracovali a stihli toho víc postavit, než jiní dokáží byť jen naplánovat. A nezabrzdila nás ani pandemie covidu.

Necítíme nutnost na obyvatelích Kladna či městu jako takovém šetřit a raději do veškerých projektů budeme i nadále vkládat maximální nasazení a dělat věci pořádně. Nepovažujeme vyšší investice do rozvoje města za zbytečné mrhání peněz.

Volba pro Kladno chce rozvíjet město a tvoří ji lidé, kteří jej milují a zároveň jsou odborníky, co umí a chtějí pro Kladno pracovat.

