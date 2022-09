Dali jsme červenou jednotvárnému tělocviku se strojenými rozcvičkami a čekáním na šplh o tyči.

Foto: VOLBA PRO KLADNO

V květnu minulého roku jsme Kladno proto zapojili do projektu Trenéři ve škole, který si dal za cíl zlepšit pohybovou gramotnost dětí a inspirovat je k tomu se hýbat tak, jak je to bude opravdu bavit. Připojily se všechny základní školy zřizované městem i bezmála tři desítky kladenských trenérů.

Je čím dál těžší konkurovat moderním technologiím, které děti připoutávají na židle. V Kladně se sport snažíme maximálně podporovat příspěvky aktivním klubům i investicemi do rozvoje sportovišť. Projekt Trenéři ve škole je dalším stupínkem, jak děti nadchnout pro sport, dát jim možnost vyzkoušet co nejvíce odvětví, aby mohly zjistit, co je opravdu baví, a především být v pohybu všestranní.

Trenéři nyní chodí vždy do jedné ze dvou hodin tělocviku týdně, přičemž zapojeni zůstávají v tandemu s trenéry i učitelé. To umožní dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Cílem je pouze představit dětem zábavnou formou rozličné sportovní vyžití, které by si jinak nemohli vyzkoušet.

Díky projektu si tak děti mohou zkusit například aerobik, fotbal, atletiku, in-line bruslení, latinskoamerické a standardní tance, hokej, plavání, jógu, volejbal, florbal, basketbal, gymnastiku a cvičení s vlastní vahou.

„Kladno byla jedna z lokalit – nebylo jich mnoho – která se ozvala úplně sama. Městu patří obrovské poděkování, jmenovitě primátorovi Milanu Volfovi a koordinátorovi Marcelu Kučerovi. Když jsme sem s kolegy poprvé přijeli na jednání, na radnici už bylo všechno ukázkově připravené. Jen jsme zírali. Pan primátor coby absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu, sám sportovec a bývalý hokejista, tuto problematiku vnímá stejně jako my. Hned nás ujistil, že programu fandí a udělá všechno proto, aby ho podpořil. A udělal. Díky tomu působíme v Kladně na všech patnácti veřejných základních školách, koordinátor Marcel Kučera zapojil desítku místních sportovních klubů, projektu se daří a těšíme se, že se na Kladně možná už od září rozšíříme i do třetích ročníků a že bude program dál vzkvétat ke spokojenosti dětí i paní učitelek," uvedl zakladatel projektu, který již nyní sdružuje dvě stě trenérů ve dvaceti lokalitách, Antonín Barák.