Rozhovor se starostou Čeladné a lídrem kandidátky Dobrá volba 2016 Pavlem Lukšou o hlavních tématech letošních komunálních voleb a o tom, proč letos více než kdy jindy spoléhá na své příznivce.

Zatím o vás a vašich kandidátech není moc slyšet. Opravdu chcete i letos volby vyhrát?

Žádné billboardy nemáme, to je pravda. Trochu se děsím, co Čeladnou ještě čeká, když naše „občanské fórum“ už vybralo ze svého transparentního volebního účtu statisíce korun. Přitom jeden billboard stojí pár tisíc, takže jim zůstává ještě opravdu hodně peněz. Předpokládám, že je určitě utratí, třeba za nějaký další lživý anonymní „pamflet“. Možná to něco vypovídá o tom, jak by hospodařili s obecními penězi.

Vraťme se zpátky k tématu – proč nejste vidět tak jako někteří konkurenti?

Jak jste správně řekl, jeden billboard stojí pár tisíc. Udělat několik krásných plakátů s líbivými hesly by bylo to nejmenší, to zvládne každá marketingová agentura. Ale to není náš styl. My jsme tým lidí, který pro Čeladnou pracoval poslední čtyři roky a většina z nás ještě mnohem déle. Každý nás zná a ví, co jsme udělali. My žádné billboardy nepotřebujeme, a navíc takové mrhání penězi bych nedopustil. V dnešní době už vůbec ne.

ČELADNÁ Z RYCHLÍKU

Zdá se, že letošní volby budou kláním mezi tradičními kandidáty a „občanským fórem“, které nabízí lepší školu, zkrocení dopravy, oživení Čeladné a „otevření radnice“…

Upřímně – ten jejich program je opravdu úsměvný. Je z něj vidět, že o dění v obci nemají ani páru. Uvedu jeden případ za všechny: Chtějí vybudovat nové přechody a vůbec netuší, že obec už vyřizuje povolení a má zdroje na výstavbu čtyř nových přechodů přes hlavní silnici. To je důkaz, že všechna ta hesla jim připravily PR agentury, které Čeladnou neviděly ani z rychlíku.

Zpátky k otázce – souhlasíte, že letos budou volby soubojem mezi „novou“ a „starou“ Čeladnou?

To tedy nesouhlasím! Čeladná je jenom jedna. Já jsem nikdy nedělil naše občany na starousedlíky a ty, kteří se do obce přistěhovali. Většina takzvaných „starousedlíků“ je ráda, že díky rozvoji obce tady mají služby skoro jako ve městě, a noví občané se k nám stěhují právě proto, že Čeladná zůstala podhorskou obcí se vším, co k tomu patří. A nikdo z té první ani druhé skupiny určitě nechce, aby u nás začali řádit developeři.

Ale o programu „občanského fóra“ mluvíte více než o vašich záměrech…

Náš program je jasný – navazuje na to, co jsme udělali, ale neskrýváme ani to, co se zatím nepodařilo. Každý si ho v těchto novinách může přečíst. Neslibujeme modré z nebe, protože víme, o čem mluvíme. A proto možná více komentuji program „fóra“ – jak už jsem řekl, je krásně napsaný, ale je to taková pohádka, která je možná o nějaké jiné obci, ale ne o Čeladné.

PŘIROZENÝ ROZVOJ, NE KLONDIKE

Přesto – nechcete váš program na následující čtyři roky vysvětlit podrobněji?

Plány máme a představíme je ve volebních novinách. Ale nejsou v nich žádné revoluční nápady, protože si myslíme, že Čeladná jde správným směrem a chceme v tom pokračovat. Podporovat hasiče, rozvoj školy a školek, zachovat služby pro občany včetně doktorů a lékárny na náměstí, zklidnit dopravu, vybudovat chodník na Horní Čeladnou… Jinými slovy – chceme pokračovat v přirozeném rozvoji obce. Ale rozhodně nechceme dát volnou ruku developerům, aby si z naší obce vybudovali Klondike pro svůj byznys.

V Čeladné si letos budou voliči vybírat z šesti kandidátek. Po volbách možná vznikne nepřehledná situace a bude se vyjednávat…

Já věřím, že to tak těžké nebude. Důležité ale je, aby k volbám přišli všichni, kteří to s Čeladnou myslí dobře, protože musíme počítat s tím, že ti, kteří si plánují z obce udělat výnosný byznys, přijdou určitě. Takže těch hlasů pro „poctivou Čeladnou“ musíme získat více.

KANDIDÁTI A KOALICE

A už víte, s kým budete o případné koalici jednat?

Koalice se skládají až po volbách – to platí pro velkou i politiku i pro naši malou Čeladnou. Ale jedno vím jistě – určitě nebudu vyjednávat s těmi, kteří poslední dva roky plnili naše schránky lživými pamflety, ve kterých anonymně pomlouvali všechny členy zastupitelstva. To se mi z duše protiví, a i když za to nemůžu, chtěl bych se omluvit všem, které tyto lži pošpinili.

Mohl byste lidem představit vaši kandidátku?

Naši kandidáti jsou skutečné osobnosti Čeladné. Každodenně svoji poctivou angažovaností v obci pracují ve prospěch občanů a lidé je znají. Podnikají a pracují v naší obci poctivě již desítky let a přispívají tak k rozvoji naší krásné Čeladné. Navíc čtrnáct z patnácti kandidátů je stejných jako před čtyřmi lety. Jsou to poctiví a pracovití lidé.

Ať už jde o majitele Beskydského rehabilitačního centra Milana Bajgra, strážce obecní kasy Pavla Mikesku, pořadatelku kulturních akcí Martinu O´Reilly, doktora ve výslužbě Petra Pachmana, naše podnikatele Lukáše Bražinu, Renatu Kopeckou, Kamila Otavu, Barboru Pustelníkovou, Stanislava Tofla, Sylvu Uhlířovou a Lukáše Vrubla nebo hasiče, řidiče autobusu a vítače našich malých občánků Edu Čajánka. Nesmím zapomenout na skvělého odborníka v mnoha oborech, IT nevyjímaje, Horymíra Marka. Mám radost, že jsme na kandidátku získali Karla Bojdu, člověka s obrovskými zkušenostmi a rozhledem. Myslím, že tvoříme dobrý tým, který má lidem v Čeladné co nabídnout. A co je hlavní – občané nás a naši práci znají a ví, co od nás můžou očekávat. Vystavili jsme stopku bezbřehé výstavbě a nedovolíme developerům parazitovat na veřejné infrastruktuře! Nečeká nás vůbec lehké období. Nebudeme nic slibovat, ale budeme pracovat tak, abychom udrželi stávající komfort služeb v naší obci. Je opravdu ojedinělý, stačí se jen rozhlédnout do okolních vesnic. Pokud získáme podporu voličů, budeme ji i nadále rozvíjet. To je to, co vám můžu slíbit!

