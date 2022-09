V září rozhodneme o své budoucnosti na desítky let dopředu. Zvolíme moderní a fungující město?

zleva Tomáš Pejpek, Kateřina Dobrozemská, Viktor Tichák | Foto: Adam Mráček

Občané mohou již tento měsíc zastavit stagnaci a nasměrovat Olomouc mezi úspěšná města: moderní, bezpečná a příjemná pro občany bez ohledu na věk, pohlaví či sociální status.

Je to paradox: Žijeme v jednom z nejkrásnějších měst v České republice, které ale už řadu let nevzkvétá. Přešlapuje na místě, nemá žádnou vizi, kam směřovat a čím být za deset dvacet let, a v řadě ohledů vyloženě chátrá. Na jednu stranu máme špičkové zdravotnictví, univerzitu a kulturu, divadla, filharmonii, nádherné parky a krásné Litovelské Pomoraví. Na druhou stranu jsme nejzadluženější z velkých měst, náš region obsazuje poslední příčky ve statistikách hospodářské výkonnosti, inovací či výše mezd. Je zde neudržovaná základní infrastruktura, nejdražší bydlení, nemálo Olomoučanů či absolventů univerzity míří za lepším do Prahy či do Brna, nebo se raději usazuje v okolních obcích.

Politici mají možnosti, jak život ve městě zlepšovat

Například ve Zlíně vyrostla koncertní síň, opravili Baťův památník, vylepšili veřejná prostranství a zrekonstruovali velký park. Olomouc sice opravila hezky Dolní náměstí, ale pak přišel jeden nepovedený projekt za druhým: špatně trasovaná nová tramvajová linka, zastaralé a nekvalitní řešení ulic 1. máje a 8. května, radniční věž bez cymbálů, projekt dvoumiliardové hokejové arény zcela mimo možností města ad. Má-li Olomouci v oblasti veřejného prostoru, dopravy a architektury přestat ujíždět vlak, musí příští vedení města razantně zvýšit nároky na kvalitu projektů. Musíme připravit přeměnu Tržnice a starého autobusáku na výstavní náměstí s dobře řešenou dopravou, propojením parků, novými budovami i oživenou historickou tržnicí. Nastartovat odkládanou přípravu protipovodňových úprav, připravit rekonstrukce zanedbaných městských tříd i revitalizace sídlišť apod.

Koalice ProOlomouc a Pirátů se uchází o vaši důvěru

Spojili jsme se, abychom přinesli městu tolik potřebné reformy, které už nelze odkládat. Koalice ProOlomouc a Piráti chce s pomocí vašich hlasů zvítězit a vytvořit z Olomouce moderní, zelenou a respektující metropoli. Vzhledem k potřebě úspor neplánujeme započít v příštím volebním období velké stavby. Budeme opravovat školy, cesty, bazén i zimní stadion. Soustředit se budeme na malé investice s rychlým efektem pro občany: přechody, chodníky, osvětlení, zeleň, mobiliář, výsadbu zeleně na okrajích města a v příměstské krajině.

Pojďme obrátit kurs a nasměrovat Olomouc mezi úspěšná města pro 21. století.

zadavatel: Česká pirátská strana

zpracovatel: Česká pirátská strana