Současná politická praxe čím dál znatelněji ukazuje, že ještě poměrně nedávné politické rozdělení a soupeření na ose pravice-levice je v zásadě minulostí.

Aktuálnější je politická dělící linie mezi zastánci nadnárodního řízení-globalisty a patrioty trvajícími na klíčové roli a primátu suverénních národních států. Ta je doplňovaná novým trendem dělení, a to mezi bezhodnotovými relativisty propagujícími multikulturní progresivismus a hypersexuální genderovou ideologii (financovanými zhusta prostřednictvím politických neziskových organizací a nadnárodním kapitálem) na straně jedné a konzervativními tradicionalisty hájícími prověřené křesťanské hodnoty na straně druhé.

Abychom mohli hledat východiska, je nezbytné stávající situaci správně pojmenovat. Byť to tak nemusí na první pohled vypadat, jde o klíčový politický zápas dneška, jehož důležitou epizodou budou české komunální a senátní volby, které proběhnou na přelomu září a října.

Půjde v nich o hodně. Předně o ovládnutí samospráv v obcích a městech a jejich v úhrnu miliardových rozpočtů, kdy zejména na úrovni velkých měst jde o objem financí srovnatelný s jednotlivými ministerstvy - a všude se jedná o penězovody generující zajímavé obecní zakázky a potenciální provize. Jak to může v praxi fungovat, vidíme na chobotnici hnutí STAN, které nyní speciální policejní složky odsekávají jednotlivá klepeta a jehož někteří vysocí komunální politici už nyní „úřadují“ ve vyšetřovací vazbě.

Velmi důležitý bude souboj o pražský magistrát, kde se jedná především o zastavení řádění PirátoSTÁNu, který toho v Praze již skutečně napáchal již víc než dost.

Jenom namátkou - totální znepříjemnění dopravy výstavbou šikan a malováním cyklostezek pro pár set cyklistů (což obojí nelze chápat jinak, než jako výrobu úžasných veřejných zakázek a s nimi jdoucích provizí), sponzoring homosexualistických duhových akcí z peněz Pražanů bez toho, že by se k tomu mohli jakkoli vyjádřit, faktické vyhnání čínských a ruských turistů, kteří přinášeli práci a výdělek tisícům našich živnostníků a zaměstnanců.

V těchto volbách ale půjde především o Senát! Hrozí mu totiž narušení mocenského monopolu pětikoaličních progresivistických a globalistických senátorů s chatrným (i díky mizivé volební účasti v každých senátních volbách) mandátem pár jednotek tisíc hlasů, kteří za potlesku médií hlavního proudu, v čele s těmi veřejnoprávními, dokonale škodí zájmům naší republiky.

Jenom pro příklad: kdyby v senátních volbách v roce 2020 obdrželi senátní kandidáti hnutí SPD dohromady o 140 000 hlasů více, postoupili by ve všech 27 obvodech do druhého kola. Což rozhodně není nic nedosažitelného, v jednotlivých obvodech by to obnášelo v průměru o 5 000 hlasů navíc, reálně mnohde i výrazně méně.

Připomeňme si v této souvislosti jednu podstatnou věc. Pokud by byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna, například v důsledku vyhlášení předčasných voleb, veškerou legislativní moc v zemi přebírá právě Senát, který je nerozpustitelný. A může v této době přijímat tzv. zákonná opatření, která mají platnost a účinnost zákona.

Zkusme pro jednou uvěřit ve zdravý rozum a nezatížený pohled, který má už skoro rok před očima skvadru neschopných a zkorumpovaných vládních rádobypolitiků. ODS, TOP 09, KDU-ČSL, polomafiánského hnutí STAN a Pirátů.

Bilance výsledků současné vlády je nejhorší za celých dvaatřicet let od převratu a možná i od vzniku samotné republiky. Katastrofální inflace, energetická chudoba, dramatický nárůst počtu nových exekucí.

Jsem přesvědčen, že jedním z hlavních lidských práv je slušná, solidní a důvěryhodná vláda na všech stupních veřejné správy. Jen je nezbytné, aby si to plně uvědomila i ona dosud mlčící většina slušných a pracujících občanů.

Já jdu do letošní volební bitvy z plných sil a čelem, kandiduji do Senátu ve volebním obvodu číslo 22, v mé domovské Praze 10.

Je za mnou pětiletá práce a zkušenost v Poslanecké sněmovně, působil jsem jako místopředseda jejího Zahraničního výboru a nyní i jako místopředseda Výboru pro životní prostředí. Mám dobrou znalost parlamentního prostředí, legislativní práce i řízení parlamentních orgánů. Mám i nemalé pracovní a politické zkušenosti ze zahraničí i mimo orgány EU. Ale především znám velmi dobře aktuální problémy běžných občanů, žiji mezi nimi, denně s nimi hovořím a mám jasnou představu, čím jim mohu v Senátu konkrétně pomoci.

A tím hlavním politickým důvodem, proč volit nejen mě, ale i další kandidáty hnutí SPD, je možnost, řekl bych až dokonce nutnost, prolomit parlamentní hegemonii a mocenský monopol stran Pětikoalice, které za necelý rok svého vládnutí prokázaly absolutní neschopnost a nekompetentnost vládnout a nebývalým způsobem zhoršily ekonomickou a sociální situaci milionů českých občanů.

Když mne podpoříte, budu moci se zasadit o lepší život našich občanů i našich dětí.

S pokorou tedy žádám o Váš hlas

Mgr. Jiří Kobza

